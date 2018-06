Wenn Fahrräder unter den Hammer kommen

„Da ist heute sowieso nichts dabei.“ Der ältere Herr, der da mit kritischen Blicken an einem der vielen Fahrräder vorbeischlendert, klingt skeptisch. Eines steht ohne Vorderreifen da, ein anderes hat keinen Fahrradständer mehr, und wieder ein anderes wird von mehr Rost als Lack geziert. Die vielen Räder in gutem Zustand scheint er zu übersehen – und die vielen anderen Dinge auch. Vor den knapp 45 Fahrrädern, die auf zwei Garagen auf dem städtischen Bauhof in Weingarten verteilt sind, liegt auf zwei Biergarnituren ein breites Sammelsurium von Fundstücken. Vom Ehering mit Gravur über den Scanner mit Druckerpatronen bis hin zum Büchergutschein im Wert von zehn Euro gibt es hier kaum etwas, das nicht verloren und wiedergefunden wurde.

Eine halbe Stunde vor Beginn der Auktion können Interessierte die verschiedenen Fundstücke begutachten. Anfangs scheint es so, als ob heute kaum jemand vorbeikommt. Aber aus den anfänglich etwa 15 Besuchern werden kurz vor Auktionsbeginn fast 70, und der kleine, mit Absperrband abgetrennte Bereich vor den Garagen füllt sich mit Leben.

Ein netter Herr mit osteuropäischem Akzent und Jeansjacke wirkt etwas verdutzt, als der Auktionator erklärend vor ihm steht. Für den Preis der Fundsachen, der auf der Liste steht, kann er sie nicht direkt kaufen, denn das ist nur das Mindestgebot für die Versteigerung. Und während dieses Missverständnis aufgeklärt wird, laufen zwei Studentinnen durch die Reihen, in der Hoffnung, möglichst billig ein funktionstüchtiges Gefährt zu bekommen. Die zwei Jungs nebenan fachsimpeln dagegen, welches denn nun das beste aller Räder ist.

Alles, was heute zur Versteigerung angeboten wird, stammt aus dem Fundbüro in Weingarten. Wenn Fundsachen oder herrenlose Fahrräder nach der gesetzlichen Frist von sechs Monaten nicht abgeholt worden sind, werden sie an den Meistbietenden versteigert. Trotzdem wird von der Polizei vorher immer geprüft, ob es sich nicht um ein gestohlen gemeldetes Fahrrad handelt, das zur Auktion freigegeben wird. Es ist also definitiv keine schlechte Idee, dem Fundbüro einen kleinen Besuch abzustatten, falls mal etwas verloren gegangen sein sollte.

Die Besucher werden von dem Auktionator hinter den abgesperrten Bereich gebeten, in den er sich kurz darauf selbst stellt. Bevor er die Fahrräder an den Mann bringen kann, heißt es für ihn erst einmal, die vielen anderen Fundsachen loszuwerden, die nun seit einem guten halben Jahr in der Lagerhalle verweilen.

Nach gut einer Stunde ist das bunte Wirrwarr an Ketten, Spielen, Skateboards und vielem mehr an die Bieter gebracht. Es ist Zeit für die Fahrräder. Die Mindestgebote für Fahrräder in gutem Zustand liegen bei fünf bis 30 Euro, für die in schlechtem Zustand hingegen bei einem oder zwei Euro. Ein paar Jugendliche ersteigern nach und nach für weniger als fünf Euro Fahrräder. „Die Einzelteile sind sicher noch nützlich“, hofft einer. Sein Freund hat gerade das fünfte Fahrrad ersteigert, weil er die Satteltaschen ansprechend fand.

Nach zweieinhalb Stunden ist die Versteigerung vorbei. Die verbliebenen Leute unterhalten sich noch über ihre Schnäppchen, ehe sie den Heimweg antreten. (leo)