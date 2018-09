Wenn es Nacht wird auf dem Drachenfest

Wenn beim alljährlichen Drachenfest in Weingarten tagsüber dutzende von bunten, federleichten Kreationen den Himmel bevölkern, ganze Familien ihren Sonntag auf der weiten Wiese in Nessenreben genießen, dann haben die Organisatoren von der Drachengrube und der Jugendfeuerwehr Weingarten wieder einmal alles richtig gemacht. Dass auch nachts auf dem Drachenfestgelände alles ruhig bleibt – dafür ist schon seit Jahren die befreundete Jugendfeuerwehr aus Berg zuständig. Knapp ein Dutzend Mitglieder halten Nachtwache. Barbara Sohler hat die Wach-Mannschaft nachts besucht.

Aus dem angrenzenden Wald sind Jodler zu hören, hin und wieder schneiden Scheinwerferkegel ins Dunkel der Büsche, offenbar steigt auf dem Waldgrillplatz eine der letzten Feten in diesem Spätsommer. Es ist Samstagnacht, 23 Uhr. Auf der Drachenfestwiese schnüren rot-weißen Bänder den Parkplatz ein, im Spülwagen trocknen Geschirrhandtücher, die Wurstbude ist verwaist. Vereinzelt brennen Lichter. Aus dem Sanitätszelt dudelt Helene Fischer. Immer wieder schwillt vielstimmiges Lachen an: Die Nachtwache spielt Mensch-ärgere-dich-nicht. Es riecht nach Romadur und Schokolade.

„Das ist das Highlight schlechthin, für alle“, sagt Betreuer Thomas Sprenger und meint die Verpflegung, die bei der 12-stündigen Nachtwache eine nicht unerhebliche Rolle zu spielen scheint. Und maßgeblich seien für die Anmeldungen. „Wenn’s sauren Käs‘ gibt, dann machen wir wieder mit“ – das hört er immer wieder. In diesem Jahr haben Sprenger und seine Kollegin Carla Dierig von der Jugendfeuerwehr Berg wieder ein halbes Dutzend Jugendliche dabei, für die die nächtliche Lagerwache etwas von Pfadfinder-Abenteuer hat. Svenja, Leni, Noah, Florian und Luis sind schon gewiefte Nachtwachen-Schieber und gehören zum harten Kern der Berger Jugendfeuerwehr, die heuer die Aufsicht über das Drachenfestgelände übernommen hat. Die Jugendfeuerwehr Weingarten ist nämlich das komplette Wochenende tagsüber für die Verpflegung von hungrigen und durstigen Drachen-Fans zuständig. Nachts unterstützen die Berger Kollegen. Damit Ruhe auf dem Gelände herrscht. „Wir pflegen eine sehr gute interkommunale Zusammenarbeit“, formuliert Sprenger druckreif. „Wir sind halt hier und passen auf“, sagt Dierig und lacht dazu.

Überhaupt wird viel gelacht in dieser Nacht: Beim vorsichtigen Dünsten der heißen Schoko-Bananen auf dem Gasofen. Beim lauten Uno-Zocken an der provisorischen Biertisch-Tafel. Beim difizielen Marshmallow-Sandwich-Grillen. Auf einem einzelnen, harten Feldbett im Nebenabteil werden sich die 15- bis 18-Jährigen Jugendlichen immer mal wieder ein Stündchen hinlegen können. Mit Überraschungen oder Besuchen rechnen sie nicht. „Es gibt hier auch nichts zu holen“, bescheidet Sprenger, der im Berufsleben als Ingenieur bei der ZF Friedrichshafen eine Entwicklungsabteilung leitet. Die Kassen und Verpflegungs-Bons nehmen die Weingartner mit. Kostbarkeiten oder nennenswerte Schätze bleiben nachts sowieso nicht auf dem Drachenfest. Und allein der Schatten von Christian Bromund (1,94 Meter groß und aktiver Football-Spieler), der aus dem Team der Feuerwehr Berg dazu gestoßen ist, wäre abschreckend genug.

Was macht denn den Reiz dieser Feuerwehr-Aktivität aus? Noch dazu an einem Samstagabend, wo andere Jugendliche kaum von ihrem Handy oder dem Fernseher zu trennen sind? – Diese Frage locker in die Runde geworfen sorgt für verständnisloses Kopfschütteln und der 15-jährige Luis erklärt es langsam und zum Mitschreiben: „Feuerwehr, das ist Spiel und Sport, Spaß und Spannung.“ Sozialfördernd ist das ehrenamtliche Engagement obendrein.