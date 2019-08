Wenn ein Schloss zum großen Atelier wird

Jugendliche hatten beim Kunstcamp der Pädagogischen Hochschule Weingarten auf Schloss Achberg die Gelegenheit, in zahlreichen Workshops neue künstlerische Techniken kennenzulernen und eine knappe Woche lang ihrer Kreativität unter professioneller Anleitung freien Lauf zu lassen. Das teilt die Pädagogische Hochschule Weingarten mit.

Die Sonne lachte vom Himmel, als würde sie sich über das fröhliche Leben im idyllischen Schloss Achberg freuen, das als großes Atelier und Kunstoase fungierte: 37 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 21 Jahren waren zum Kunstcamp 2019 gekommen – ein Angebot der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH) und des Landkreises Ravensburg.

Renommierte Profi-Künstler sowie PH-Kunst-Studierende boten laut Bericht ein Kunstangebot mit sechs Workshops. „Wir haben dieses Mal viele neue Ideen im Programm“, berichtete Christopher Oravec, Kunstpädagoge und Lehrbeauftragter der PH im Fach Kunst, der in diesem Jahr die Leitung des mittlerweile 14. Kunstcamps von PH-Kunstprofessor und Kunstcamp-Initiator Martin Oswald übernommen hat.

Zum ersten Mal leitete die international bekannte und aus Tettnang stammende Malerin Alex Tennigkeit einen Workshop beim Kunstcamp. In ihrem Kurs „Cut-outs – Malerei im Raum“ beschäftigten sich die Jugendlichen mit einer Malerei, die von den Wänden befreit ist. Aufgegriffen wurden beispielsweise popkulturelle Zitate aus Musik und Film oder Modetrends. Die Jugendlichen arbeiten mit Feuereifer.

Im Kellerraum des Schlosses entstanden aus Holz, Ton, Gips und anderen Materialien fantastische Lebewesen. Die jungen Teilnehmer ließen ihrer Kreativität freien Lauf. Im Schloss-Nebenbau gestalteten derweil Kunstjunioren Skulpturen und Abbilder des eigenen Körpers aus Wachs.

Trends der Street Art setzten die Teilnehmer des Graffiti-Workshops um. Auch hier wurden zuerst Skizzen und Schablonen entworfen, dann ging es zum Sprühen in die freie Natur. Als Leinwand diente den Kunstjunioren eine transparente Stretch-Folie, auf der die unterschiedlichsten Motive bunte Gestalt annahmen. Im barocken Nebengebäude des Schlosses entführte ein Workshop in die Welt der Miniaturen. Dort haben die jungen Teilnehmer mit den unterschiedlichsten Materialien einen originellen Freizeitpark gestaltet: Leere Saft-Tüten und Papierrollen dienten als Türme, auf einem Fluss, über den eine hölzerne Hängebrücke führt, paddelten Miniaturfiguren, an einem aus kleinen Ästen gestalteten Baum hingen kleine Brezeln, es gab Spielstationen, Steinhügel und vieles mehr.

Seit einigen Jahren beim Kunstcamp mit dabei war Profifotograf Kees Tillema. Begeistert erfahren seine Workshop-Teilnehmer Wichtiges zu verschiedenen Foto-Techniken und gehen selbständig auf Foto-Tour, um danach mit ihren eigenen digitalen Fotoaufnahmen zu experimentieren.

In diesem Jahr hatte Tillema die Idee, sie mit einem Spiegel auszustatten, der beim Fotografieren in Gebäuden oder der Natur aufgestellt wird und faszinierend-verfremdende Effekte auf den Bildern verursacht.

Stolz präsentierte er auch Fotos von Paulina Bös. Die junge Kursteilnehmerin habe eigenständig die bislang einmalige Idee gehabt, durch bunte Folien zu fotografieren, um dadurch besondere künstlerische Wirkungen zu erzielen, erzählte er.

Und er berichtete, dass er zum letzten Mal beim Kunstcamp mit dabei sei. Fotoprofi Jakob Fahlbusch wird künftig der Nachfolger sein.