Wenn „Der Tannenbaum brennt“, ist es höchste Zeit für Bernd Kohlhepp

Zur Melodie von „Stille Nacht“ den Text von „O Tannenbaum“ zu singen? Wie gut das geht, hat Bernd Kohlhepp – seines Zeichens Kabarettist, Sänger, Pantomime, Schauspieler und noch viel mehr – am Freitagabend im Kulturzentrum Linse zusammen mit den Besuchern im ausverkauften großen Saal bewiesen. Mit „Der Tannenbaum brennt. Von Rausch und Gold und Engeln“, so das Motto des ausgelassenen Abends, hat er alle und jeden im Nu um den kleinen Finger gewickelt. Musikalisch angefeuert von Sandie Wollasch, Matthias Hautsch und Marcel Millot.

Ja, die erste Reihe hatte es mal wieder schwer. Deshalb blieb sie auch fast leer. Bis auf die Ahnungslosen, die den „Herrn Hämmerle aus Bempflingen“ noch nicht so gut kennen. Alle anderen wissen sich zu schützen, was ihnen aber spätestens nach der Pause nicht mehr viel nützte. Denn Bernd Kohlhepp scheut sich vor keiner noch so bohrenden Frage.

Mit einem galant-vorwitzigen „Von drauß’ vom Walde komm ich her, vom Kreisverkehr“ kam er hinter dem Vorhang vor auf die Bühne. Vorhänge sind ihm eine wichtige Einrichtung, hinter denen er sich modisch neu erfinden kann. Sein samtrot glänzendes Dinnerjackett gab sich da noch recht bescheiden gegenüber dem „Modell Bofrost“ in eisigem Blau mit silbernen Sternchen und zur Krönung die Variante à la Leopard.

Ja, Herr Hämmerle verbringt dieses Jahr Weihnachten allein daheim. Beschenken wird er sich mit einem wohlverpackten Akkubohrer, den er bis zum Heiligen Abend zu vergessen versucht. Sonst wär ja die Überraschung dahin. Um nicht ganz so einsam da zu stehen, hat er sich Sängerin Sandie Wollasch, Gitarrist Matthias Hautsch und Perkussionist Marcel Millot aus Karlsruhe eingeladen. Das sei schon lange sein Wunsch gewesen, setzte er eine seiner verschmitzten Mimiken auf, bei denen man dahinschmelzen muss.

Er ist dieses glanzvolle Unikum, das aus dem Rock’n’Roll seine stimmgewaltige Energie bezieht. Vorzugsweise aus Elvis-Songs, die er kurzerhand zu „Weihnachtszeit und kalte Füße“ umdichtet. Mimisch gnadenlos geht er gegen Omas knüppelhart gebackene Springerle vor und bandelt ungeniert mit Sandie an. „You sing and I me too“ gibt er den unerschrockenen Lover, wenn beide im Duett ihr eigenes „Ding“ machen als Parodie auf „Things“ von Dean Martin und Nancy Sinatra. „Weihnachten, des isch 'en Haufen Holz“ tönt die neu erfundene Liedzeile, wenn sie im Weihnachtsstress festsitzen. Sich fragen, ob die Post schon weg ist und wo bloß der Weihnachtsschmuck steckt. In „What a difference a day makes“ spielt Wollasch, die unter anderem mit der SWR-Big-Band und Peter Krauss auftritt, ihre obertonige Jazzstimme voll aus, während Kohlhepp den abgedrehten Comedy-Man inszeniert.

Er ist Charmeur und Animateur. Alles in einem. Ihm gelingt es immer wieder, das Publikum vom ersten Moment an mitzureißen. Durch seine Gestik, seine Improvisationskunst und Wortgewalt, mit der er Geschichten auftischt. Die vom Karpfen, den der Vater vor Weihnachten in die Badewanne verfrachtet und ihm mit viel Chantré eine bessere Geschmacksnote verpasst. „Wie badet man an einem Karpfen vorbei?“, habe er sich als Kind gefragt. Essen wollte den Fisch die Mutter dann schon gar nicht – den „Spanner“. Zwischendrin gab es Kohlhepps „Weihnachts-ABC“ mit E wie Engel als himmlisches Federvieh, mit H wie Heilige Drei Könige als antike Reisegruppe und Y für Ypsilon-Chromosom, denn was wäre geschehen, wenn es gefehlt hätte?

Matthias Hautsch und Marcel Millot haben diesen Abend als groovende Rhythmusgruppe performt ohne im Hintergrund abzutauchen, während Wollasch und Kohlhepp ihr Ding machten. Lustvoll und unerschrocken mit einem Tropfen Wehmut. „Wer da nichts hat auszupacken, der kann einpacken“, zog Hämmerle sein „Findelkind“ hinter dem Vorhang hervor zu Stings „Englishman in New York“. Und dann noch dies: Wer die Melodie der gängigsten Weihnachtslieder noch kann, aber den Text nicht mehr, der versuche es mit „O Tannenbaum“ zu „Stille Nacht“. Was einfach tönt, ist in der Umsetzung gar nicht so leicht, als sich die Besucher im Saal zu einem großen, neuartigen Weihnachtschor aufschwingen.