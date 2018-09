Wenn Cleopatra Arien singt

Die aktuelle Saison der Weingartener Spielzeit startet am 24. September. Von September bis Mai werden Theater, Tanz und Konzerte in Weingarten geboten. Dabei ist Kulturamtsleiter Peter Hellmig sehr stolz auf die anstehende Konzertreihe. Mit der dargebotenen Musik liege man eindeutig im Trend.

Musik- und Konzertveranstaltungen wie die „Weingartener Spielzeit“ haben in Weingarten über 40 Jahre Tradition, sagt Hellmig. Unter diesem Namen, seit 2008. Das Ziel der Kulturveranstaltung sei dabei nicht, genausoviele Veranstaltungen anzubieten wie andere Städte, sondern lieber das, was man tut, sehr gut zu machen. Von der Qualität der Konzerte ist Hellmig überzeugt, diese ziehe schließlich auch die Besucher an. Dabei wurden seit Beginn des Kartenverkaufs im Juni schon mehr als 5000 Karten verkauft. Nach fünf Tagen war das erste Konzert bereits ausverkauft.

Das erste Konzert geben Avi Avital und das Württembergische Kammerorchester Heilbronn kommenden Montag, 24. September, um 20 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum. Dabei spielt der gebürtige Israeli Mandoline. „Die Mandoline ist ein kleines Zupfinstrument, das seinen Ursprung im Süden Europas hat“, erklärt Hellmig. „Man wird nicht oft Mandoline in großen Konzertsälen hören, schon gar nicht mit Orchester“, sagt Hellmig. Für den gemeinsamen Auftritt von Avital und Orchester wurde sogar extra ein Stück für Mandoline und Streichorchester komponiert.

Das zweite Konzert der Spielzeit gibt der Pianist Matthias Kirschnereit am 18. Oktober gemeinsam mit dem Kammerorchester des Nationaltheaters Prag. Fortgeführt wird die Konzertreihe am 25. November vom serbischen Geiger Nemanja Radulović. „Mit seiner Haarpracht ist Radulović im Klassikbereich erst nicht ernst genommen worden“, so Hellmig, aber diese Zeiten seien schon lange vorbei. Mittlerweile begeistere er mit seinem kontrastreichen Programm und seinem untypischen Auftreten in Lederjacke. „Das läuft durch den ganzen Körper, das kann man zu Hause auf der Stereoanlage nicht nachempfinden“, schwärmt der Experte. Nach Radulović liefert der Tölzer Knabenchor mit einem Weihnachtskonzert am 9. Dezember den nächsten Programmpunkt der Konzertreihe.

Weil das erste Konzert der Harfenspielerin Magdalena Hoffmann am 20. Januar bereits nach fünf Tagen komplett ausverkauft war, wurde noch ein zweites Konzert am 19. Januar eingeplant. Dabei ermögliche der kleine Saal im Schlössle eine Bestuhlung, bei der die Gäste nur wenige Meter von der Künstlerin entfernt sitzen, wodurch eine besonders intime Atmosphäre geschaffen wird, sagt der Kulturamtsleiter. Am 16. Februar bespielt dann Katarzyna Myćka mit einer Marimba, laut Hellmig eine Mischung aus Schlagzeug und Melodieinstrument, zusammen mit dem Stuttgarter Kammerorchester das Kultur- und Kongresszentrum.

Nächstes Konzert der Weingartener Spielzeit ist der Arienabend „Cleopatra“ am 23. März, bei dem die Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann Arien aus verschiedenen Barockopern singt. Dabei soll es die Rolle der Cleopatra ermöglichen, alles zu transportieren, was musikalisch wichtig ist. „Von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, kann sie alles zeigen, weil sie es selbst erlebt hat“, erklärt Hellmig die Rolle, in die die Sopranistin schlüpft.

Am 29. März können Filmbegeisterte mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen unter der Leitung von Fawzi Haimor Musik von John Williams aus Filmen wie „Star Wars“, „Harry Potter“ und „Jurassic Park“ hören. Laut Hellmig sind solche Konzerte wegen der sehr teuren Rechte an der Musik eine Seltenheit. Genau einen Monat später gibt es dann den Klarinettisten David Orlowsky und das Ensemble Chaarts in einem Crossover-Konzert von Klezmer, was Hellmig als eine Art „jüdischen Soul“ bezeichnet, und klassischer Musik zu hören.

Die letzten beiden Konzerte finden als Teil des Bodenseefestivals in Weingarten statt. Darunter die Geigerin Janine Jansen am 14. Mai und Auszügen von Orlando Di Lasso und Jacob Reiner, die es am 23. Mai in der Basilika zu hören gibt.

Mit dem Ende der aktuellen Weingartener Spielzeit ist für den Leiter der Abteilung Kultur und Tourismus aber noch lange nicht Schluss. Er plant jetzt schon die nächste und übernächste Saison. Eine Starbesetzungen stehe schon fest: der Chor des Trinity Colleges in Cambrigde zum Weihnachstkonzert am 11. Dezember 2020.