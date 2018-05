Es ist empfindlich kalt an diesem Morgen gegen halb sieben in der Weingartener Innenstadt. Doch der klare, blaue Himmel und die Sonne, die seit einer Stunde aufgegangen ist, lassen die Gewissheit zu, dass das Wetter dem Blutritt an diesem Freitag wohlgesonnen sein wird. Denn auch in diesem Jahr werden Zehntausende Zuschauer und Pilger zu Europas größter Reiterprozession erwartet, ein weltliches Spektakel und religiöser Ritus.

Die Stadt ist für den Verkehr hermetisch abgeriegelt, auf den Straßen tummeln sich Reitergruppen und sind auf dem Weg zu ihren zugewiesenen Plätzen. Traditionell tragen alle Frack und Zylinder, bis auf die Ministranten. Weit über 2000 Blutreiter werden mit ihren Pferden an der traditionsreichen Prozession in diesem Jahr wieder teilnehmen. Begleitet werden sie von Musikkapellen, die zumindest in Stadtnähe bei ihnen sein werden.

„Christi Blut unser Heil“

Menschen bevölkern die Kirchstraße, ein Mann mit einem Rucksack verkauft Programmhefte. Auf dem Münsterplatz haben Budenbesitzer ihre Geschäfte aufgebaut. Es gibt Bratwürste, Kaffee und einen Wagen mit Süßigkeiten Die Menschen steigen die Treppe zur Basilika hinauf. Am alten Pfarrhaus über dem Martinsbrunnen hängt das Doppelkreuz - das Symbol für die Heilig-Blut-Reliquie. Darunter steht in roten Buchstaben: Christi Blut unser Heil.

Der Vorplatz der Basilika ist bereits gut gefüllt. Viele haben Kaffee-Becher in den Händen. Auf der Mauer sitzen junge Studenten. Neben dem Klostercafé, ist ein Wallfahrtsladen aufgebaut. Zum Verkauf stehen verschiedene Heilig-Blut-Kerzen und ein besonderes Heilig-Blut-Öl, ein reines Olivenöl, das mit der Heilig-Blut-Reliquie gesegnet ist und im Krankheitsfall entweder eingenommen oder aufgetragen wird. Die Kerzen sind ebenfalls gesegnet. Gläubige zünden sie bei Krankheit oder bei Gewitter an und beten dabei.

Dann, um kurz vor sieben Uhr, läuten die Glocken eines Basilikaturms. Die Tore der Kirche öffnen sich. Ministranten tragen Standarten und bilden ein Spalier vor dem Eingang. Ein Ordner gbit ihnen den Hinweis, dass sie dort nicht stehen sollten. Sie verlassen den Platz.

Nur kurz darauf reitet durch den Torbogen am Klostercafé Heilig-Blut-Reiter Dekan Ekkehard Schmid auf einem Schimmel Richtung Basilika-Eingang. Danach folgt der feierliche Augenblick. Aus den Händen von Kardinal Walter Kasper, der an Christi Himmelfahrt die Festpredigt gehalten hatte, empfängt Dekan Schmid die Heilig-Blutreliquie.

Es wird still und andächtig, als der Dekan mit der Reliquie in der Hand den Segen für alle spricht. Viele nehmen ihre Kopfbedeckung ab und machen das Kreuzzeichen. Selbst für Nichtgläubige scheint das ein erhabener Moment zu sein, der sie emotional berührt - aus welchem Grund auch immer.

Weltliches und Besinnliches

Derweil sind die ersten Reiter- und Musikgruppen am Rathaus vorbeigekommen und ziehen in Richtung 14-Nothelfer-Krankenhaus. Die Märsche sind laut, die Pferde teilweise unruhig, insbesondere wenn sie kurz anhalten müssen. Mit der Zeit kann man die Musikstücke nicht mehr unterscheiden. Alles klingt gleich und hat den selben Rhythmus.

Vom Balkon des Rathauses aus begrüßen die Ehrengäste die Reiter und Musiker. An den Straßenrändern stehen die Menschen im dichten Spalier. Einige halten ihre Handys nach oben, andere haben es sich auf ihren Klappstühlen gemütlich gemacht. Drei junge Mädchen sitzen in der Burchlachstraße auf dem Gehsteig und tippen auf ihren Smartphones. Am Adolf-Gröber-Haus sind für die Bewohner des Altenpflegeheims auf den Parkplätzen Stühle aufgebaut.

Man hat im Stadtbereich schon den Eindruck, es handelt sich beim Blutritt um ein Volksfest und nicht um einen Gottesdienst. Nur wenn eine Glocke die Ankunft des Blutreiters ankündigt, wird es besinnlich und ruhiger.

Doch der Charakter der Prozession ändert sich schlagartig, als die Musikkapellen am 14-Nothelfer den Zug verlassen und die Reiter in die Thumbstraße einbiegen. Kurz vor dem Öschweg, ist der erste Altar aufgebaut, an dem sich eine größere Menschenmenge versammelt hat. Der Heilig-Blutreiter steigt vom Pferd, beweihräuchert die Reliquie und liest aus dem Evangelium.

Er zitiert Jesu mit den Worten, man solle sich nicht um Nahrung sorgen. Wer sich um die Verwirklichung der Reich Gottes kümmere, für den werde gesorgt. Man betet gemeinsam und singt „Großer Gott, wir loben dich“. Dann segnet Ekkehard Schmid Frucht, Flur und die Menschen.

Nun beginnt der „eigentliche“ Blutritt. Draußen auf den Feldern, wo geschwiegen und gebetet wird, ist die Zeit zur Besinnlichkeit und inneren Einkehr gekommen. Dort, wo jeder für sich etwas mitnehmen oder loslassen kann.

Bratwurst und Gotteslob

Der Charakter der Blutritts ändert sich noch einmal, wenn die Prozession wieder die Stadt erreicht und sich die Musikkapellen wieder einreihen. Im Klosterhof hinter der Basilika warten Reitergruppen auf die Ankunft des Heilig-Blut-Reiters. Er hat etwas Verspätung.

Der Platz ist überfüllt mit Menschen, am Eingang zur Pädagogischen Hochschule gibt es Imbissbuden, die Bier und Bratwürste verkaufen. Gegen halb zwölf steht dann die Rückgabe der Reliquie in die Hände des Kardinals an.

Der Kardinal sprich ein Gebet zu den Menschen. Wieder singen die Gläubigen „Großer Gott wir loben dich“. An einer Imbissbude bestellt unterdessen ein älterer Mann lautstark zwei Rote im Wecken.

Auch wenn sich hier noch einmal Weltliches und Besinnliches mit einander vermischt, so zeigt es doch eines: Kalt lässt die Prozession keinen, egal in welcher Form er teilnimmt. Immerhin sind auch in diesem Jahr rund 30 000 Menschen gekommen.