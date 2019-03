Welfentheater sucht Schauspieler

Das Team des Welfentheaters ist in diesem Jahr wieder auf der Suche nach talentierten Weingartener Schülern, die eine Rolle im diesjährigen Stück „Räubergeschichten“ übernehmen wollen. Die Castings finden am Montag, 11. und Montag, 18. März, in der Talschule statt. Eingeladen sind laut Mitteilung der Stadt Weingarten alle Schüler der Klassen 1-13, die in Weingarten wohnen, oder an einer Schule in Weingarten unterrichtet werden. Die Castings finden jeweils von 17 bis ungefähr 18.15 Uhr in der Schülercafeteria der Talschule statt. Alle Interessierten, die an den beiden Casting-Terminen zeitlich verhindert sind, können sich alternativ per E-Mail an theater@welfenfest.de beim Welfentheater melden. Das Stück wird von den Schülern, sowie PH-Studenten im Sommer 2019 im Schlössle-Garten aufgeführt.