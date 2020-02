Welfentheater: Schüler-Casting am 2. und 9. März

Auch in diesem Jahr lädt das Welfentheater-Team Schüler zum Casting ein. Die Vorsprechen finden am Montag, 2. März, sowie Montag, 9. März, jeweils von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Schülercafeteria der Talschule statt. Eingeladen zum Casting sind laut Ankündigung alle Schüler der Klassen 1 bis 13, die in Weingarten wohnen oder an einer Schule in Weingarten unterrichtet werden.

Wie jedes Jahr entwickele sich das Stück entsprechend den mitspielenden Kindern und sei daher noch nicht in der endgültigen Fassung. Es spielt Anfang des 19. Jahrhunderts zur Zeit des Schwarzen Veri und anderer Räuberbanden sowie der Schwabenkinder. Erneut werde dabei gesungen, getanzt und vor allem Theater gespielt. Das Theaterstück wird von Schülern und Studierenden der Pädagogischen Hochschule unter Leitung von Jutta Klawuhn im Sommer im Schlösslegarten aufgeführt. Wer von den Kindern und Jugendlichen Interesse hat, beim diesjährigen Welfentheater mitzuwirken, an den beiden Terminen jedoch keine Zeit haben, kann sich via E-Mail an theater@welfenfest.de melden.