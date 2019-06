Bei strahlendem Sonnenschein ist die Premiere des Welfentheaters in Weingarten über die Bühne gegangen und hat zum Vergnügen der Zuschauer den Schlösslepark zum Tummelplatz böser Räuberinnen gemacht. Ob da alle mit heiler Haut davonkommen? Das ist in einem ausführlichen Bericht am Montag in der „Schwäbischen Zeitung“ zu erfahren.