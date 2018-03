Welfentheater castet ab Montag Laienschauspieler

Wäre es nach Plan gegangen, hätte das Welfentheater wie im vergangenen Jahr wieder vor der gigantischen Kulisse der Basilika gespielt. Doch weil ab Mai der gesamte Platz vor der Barockkirche erneuert wird, wird die Truppe in den Schlösslegarten umziehen, wo auch schon frühere Stücke gespielt wurden. Dies wird inhaltliche Änderungen bei „Geheimnis der Gablerorgel“ nach sich ziehen. Das Casting für das Welfentheater beginnt am Montag um 16 Uhr in der Cafeteria der Talschule.

Es hatte so gut gepasst, das Stück zur Kulisse: „Das Geheimnis der Gablerorgel zur Basilika“. Die siebte Auflage des Welfentheaters, die im vergangenen Jahr vor der wuchtigen Westfassade Premiere feierte. Dieses besondere Theaterspektakel hätte man laut der Koordinatorin Eva Sterk gerne wiederaufgelegt. Doch verwandelt sich der Basilikavorplatz nach Blutfreitag in eine große Baustelle, wo kein Stein auf dem andern bleibt. Der gesamte Belag wird aufgerissen, neu gepflastert und ein barrierefreier Zugang zur Basilika geschaffen (die SZ berichtete).

„Diese Änderung bedauern wir sehr“, sagt Eva Sterk und ergänzt: „Für uns gehört ein Stück um die Gablerorgel einfach an diesen Ort“. So wird jetzt die Geschichte um den Bau des berühmten Instrumentes in den Schlösslegarten verlegt – kein unbekannter Ort für das Welfentheater. Zwei Produktionen spielten dort in der Vergangenheit bereits: die Laurasage und die Geschichte rund um die Stadtgründung. Inhaltlich wird sich der neue, alte Spielort auch niederschlagen. „Die Engelchen und kleinen Teufel können jetzt ja nicht mehr aus der Basilika herauslinsen“, lacht Eva Sterk.

Die Regisseurin Jutta Klawuhn und ihr Team wollen das Geschehen in die Werkstatt von Gabler verlagern. Das ist die Grundidee. Im Übrigen werde das Stück, wie schon die letzten Male zuvor, zusammen mit den Protagonisten, den Kindern und Studierenden der pädagogischen Hochschule, entwickelt. Das Casting für die achte Auflage des Welfentheaters beginnt am kommenden Montag um 16 Uhr in der Cafeteria der Talschule. Ein weiterer Termin ist eine Woche drauf am 5. März.

Mitmachen können alle Kinder der Klassen 1 bis 13, die entweder in Weingarten wohnen oder an einer Weingartner Schule unterrichtet werden. Es gibt kein Ausschlussverfahren. „Jeder, der Lust hat, kann mitmachen“, ermuntert Eva Sterk. Es gebe kein Handicap ob körperlich oder sprachlicher Art. Jeder fände seine Rolle, diese werde auf ihn zugeschnitten. Freilufttheater lebe im Besonderen von der Gestik. Dazu wird gesungen, getanzt, und so dem „Geheimnis der Gablerorgel“ weitere Facetten entlockt.