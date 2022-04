Welfenpaare starten beim Bodenseetanzfest 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zweimal musste das Bodenseetanzfest wegen Corona abgesagt werden. Groß war deshalb die Freude vieler Tänzerinnen und Tänzer aus Deutschland, der Schweiz und Österreich, endlich wieder starten zu können. Auch für drei Paare des Tanzsportclubs Welfen Weingarten war das 39. „BoTaFe“ der Wiedereinstieg in den Wettbewerb. Begleitet wurden sie von ihren Fans und Trainer*innen.

Nelly und Pascal Gerbert starteten in der Klasse „Breitensport Standard“. Mit ihrem Langsamen Walzer, Tango und Quickstep überzeugten sie die Wertungsrichter*innen. Am Samstag erreichten sie den 1. Platz, am Sonntag Platz 2.

Christine und Stefan Sieß starteten erstmals in der Turnierklasse D II. Zusätzlich zu den Tänzen des Breitensports wird in Österreich schon in dieser Klasse der Wiener Walzer getanzt. Beim Langsamen Walzer sahen die Wertungsrichter*innen sie auf dem 2. Platz, bei der Siegerehrung erreichten sie den 3. Treppchenplatz.

Gordana und Doka Mitic wagten sich nach fünfjähriger Turnierpause in der höchsten Standardklasse S, wieder in den Wettbewerb auf dem Parkett und ertanzten den 6. Platz. In der Altersklasse 4 ist bei allen Teilnehmenden mindestens ein Partner über 65 Jahre alt oder älter.

Eine Zuschauerin bemerkte zurecht beim Anblick des weich fließenden, raumgreifenden Slowfox, dass es wunderschön sein muss, als Paar einem so schönen Sport nachgehen zu können.

Wenn auch Sie Lust haben, das Tanzen im Tanzsportverein kennenzulernen, dann kommen Sie zum Schnupperkurs des TSC in die Burachstraße 3 in Weingarten. Ab dem 29. April lernen Sie an 5 Freitagabenden (29. April, 6. Mai, 13. Mai, 20. Mai und 3. Juni) von 18.30 bis 20.00 Uhr kleine Folgen von Standard- und Lateintänzen. Kosten 50 Euro pro Paar. Anmeldung unter mail@tsc-welfen-weingarten.de. Infos zum Verein unter www.tsc-welfen-weingarten.de.