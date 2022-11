Welfenpaar erreicht den ersten Platz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim zweiten Lechtanz Festival der Senioren, das am 5. und 6. November in Königsbrunn ausgetragen wurde, erreichten Christine und Stefan Sieß vom TSC Welfen Weingarten den ersten Platz. Veranstalter war der TanzSportClub dancepoint Königsbrunn, ein Garant für eine tolle Atmosphäre.

Bei diesem großen Turnier waren alle Klassen von D bis S vertreten, sowohl im Latein- als auch im Standardtanz. Über hundert Paare aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Tschechien starteten in insgesamt 40 Turnieren auf zwei Flächen.

In der D Klasse der Senioren II maßen sich an beiden Tagen jeweils fünf Paare. In der Standardsektion wird in dieser Klasse der Langsame Walzer, Quickstep und Tango getanzt.

Christine und Stefan Sieß überzeugten die Wertungsrichter durch ihr dynamisches Tanzen und erreichten am Samstag in allen drei Tänzen die Bestnote.

Am Sonntag wurden sie punktgleich mit einem weiteren Paar ganz vorne gewertet. Durch das in solchen Situationen angewandte Skating-Verfahren erreichten sie den zweiten Platz. Groß war ihre Freude über dieses hervorragende Ergebnis.