Welfenburg bekommt höhere Zuschüsse

Die Großtagespflegestelle Welfenburg erhält für die kommenden fünf Jahre einen monatlichen Zuschuss von der Stadt Weingarten in Höhe von 5000 Euro. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag einstimmig beschlossen. Der Zuschuss ist rückwirkend ab dem 1. Januar dieses Jahres gültig und wird bis einschließlich Dezember 2023 gewährt. Damit bekommt die Betreiberin der Welfenburg weitere Planungssicherheit. In ihrem Antrag – mit der Forderung von 2500 Euro monatlich – hatte sie begründet, dass ohne die Zuschüsse eine dauerhafte und sichere Finanzierung nicht gegeben sei.

Auch wenn der Gemeinderat nicht der vollen Forderung nachkam, steigen die Zuschüsse für die Großtagespflegestelle etwas an. Denn von Januar 2015 bis Dezember 2018 hatte die Stadt einen Mietkostenzuschuss von monatlich 1200 Euro gewährt. In der Welfenburg gibt es zwei Tagespflegegruppen mit Platz für jeweils zwölf Kinder im Alter zwischen null und drei Jahren. Insgesamt können dort also maximal 24 Kinder betreut werden. Auch wenn die Förderung der Stadt freiwillig ist, hat die Welfenburg für Weingarten eine wichtige Bedeutung. Schließlich entlastet sie die Kindergärten in der Stadt, die ohnehin schon an ihrer Belastungsgrenze angekommen sind.