Weingartner Theologin möchte im Diözesanrat „etwas bewegen“

Erst hat sie bezweifelt, ob sie es überhaupt schafft. Dann war sie überrascht von dem großen Zuspruch, der sie aus dem Stand in den Diözesanrat von Rottenburg-Stuttgart katapultierte. Die aus Weingarten stammende Theologin und Jugendreferentin Nikola Schmid will sich in dem Gremium, das unter anderem den Bischof berät, für ein vielfältigeres Familienbild einsetzen und dazu beitragen, die Kirche näher an die Lebenswirklichkeit der Menschen zu rücken.

An ihrer Bekanntheit kann es nicht gelegen haben. Obwohl in Weingarten geboren und aufgewachsen, war die 33-Jährige zuletzt doch viele Jahre für Studium und Beruf im Ausland und kam erst vor drei Jahren wieder zurück. Dass sie dennoch im Dekanat Bodensee-Oberschwaben die meisten Stimmen holte (334), honorige Bewerber hinter sich ließ und mit einer weiteren Frau und zwei Männern in den Diözesanrat gewählt wurde (die SZ berichtete), schreibt Nikola Schmid dem Umstand zu, dass das Kirchenvolk doch mehr Frauen in solchen Ämtern sehen will.Und als junge Theologin mit jahrelangem kirchlichem Engagement und in der Jugendarbeit tätig, bringt sie einen Blickwinkel mit, der in der katholischen Männerwelt doch eher unterrepräsentiert ist, jedoch wichtig, will man den Anschluss an heutige Lebensentwürfe nicht ganz verlieren.

Leben im Mehrgenerationenhaus

Als berufstätige Mutter eines eineinhalbjährigen Kindes, die mit ihrem Partner in einem Mehrgenerationenhaus mit Mutter und Geschwistern zusammen lebt, will Nikola Schmid den kirchlichen Blick auf die Familie weiten. „Die klassischen Rollen gibt es kaum noch“, sagt sie. Die Kirche dürfe niemanden ausschließen, der diesem überkommenen Bild nicht entspreche und müsse auch unverheiratete Alleinerziehende und Patchwork-Familien willkommen heißen. „Da geht viel verloren, wenn wir diese Offenheit nicht rüberbringen“, ist sie überzeugt.

Einen breiten Erfahrungsschatz bringt Nikola Schmid für ihr neues Amt mit. Aufgewachsen in einer gläubigen, dem Blutfreitag verbundenen Familie, engagiert sie sich seit Kindertagen in der Kirche – ob in der Jugendarbeit oder als Ministrantin, heute als Kirchengemeinde- und Dekanatsrätin. Nach dem Abitur 2008 weitete sie ihren Blick erst einmal während einer Weltreise, bei der sie auch Menschen anderer Religionen kennenlernte. Zwei Jahre später begann sie dann in Innsbruck Theologie zu studieren. Tübingen wäre naheliegender gewesen, aber sie wollte immer schon über den Tellerrand hinausschauen. Und sie nahm dabei Nachteile bei der Jobsuche in der Diözese in Kauf, wo sie nach ihrem Abschluss zunächst keine Anstellung fand.

Jobben im Einzelhandel

Pragmatisch und flexibel wie Nikola Schmid ist, versuchte sie ihr Glück im Einzelhandel. Um ihr Studium zu finanzieren, hat sie dort schon länger gejobbt – nun halt in Vollzeit. Zuletzt war sie Filialleiterin eines Modegeschäftes in Ravensburg, bis sie Anfang dieses Jahres in ihr eigentliches Metier zurückkehren konnte, und zwar als Jugendreferentin einer Kirchengemeinde in Bad Saulgau. „Das Leben geht nicht gerade aus, sondern macht Kurven“, sagt Schmid mit erstaunlicher Abgeklärtheit.

All diese Erfahrungen, ihren Blick von außen und innen auf die Kirche, will Schmid in ihr neues Amt miteinbringen, um die Diözesanleitung im fernen Rottenburg-Stuttgart besser mit den Bedürfnissen der Menschen und Gemeinden in Oberschwaben zu verzahnen. Leitet sie dabei nicht die Sorge, dass der Diözesanrat als beratendes Gremium des Bischofs nicht auch als Abnickverein für dessen Weisungen fungierten könnte? „Davon gehe ich erstmal nicht aus. Ich hoffe, dass auch Kontroversen möglich sind, und ich etwas bewegen kann. Versuchen will ich es!“