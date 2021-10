Weingartner Sportler werden geehrt

Die Sportlerehrung in Weingarten ist nachgeholt worden. Rolf Wilhelm und Oberbürgermeister Markus Ewald ehrten gemeinsam die Sportlerin, den Sportler sowie die Mannschaft des Jahres 2019. Die Sportlerin des Jahres 2019 wurde Naomi Koidl vom TV Weingarten 1861 – Abteilung Trampolin. Beim Deutschlandcup in Worms gewann Naomi Koidl Gold und somit den Deutschland Cup. Auch bei Saartrophy, einem internationalen Wettkampf, bei dem sich die Elite aus ganz Europa trifft, erhielt Naomi Bronze. Naomi zeichnet sich aus durch ihren Ehrgeiz, ihre Nervenstärke und ihre Teamfähigkeit aus. Eric Keppeler vom TV Weingarten 1861 – Abteilung Kick-Boxen - ist Sportler des Jahres 2019. Einmal im Jahr treffen sich aus über 40 Nationen die besten Amateurkämpfer der Welt. Eric Keppeler sichert sich im Kickboxen den Weltmeistertitel und holt Gold und Silber in den Kategorien Vollkontakt und K1. Mannschaft des Jahres 2019 wurde die Abteilung Trampolin vom Turnverein Weingarten 1861. In einem spannenden Finale gewann die Trampolinmannschaft Weingarten die 1. Deutsche Bundesliga in Cottbus. Fotos: Stadt Weingarten