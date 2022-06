Weingartner Reben gedeihen im Mantuaner Klima

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im März diesen Jahres sind Weinreben vom Martinsberg in Mantua im Rahmen der Städtepartnerschaft gepflanzt worden. Gut zwei Monate später lässt sich sagen, die Basilikatraube wächst und gedeiht.

Sie haben einiges überstanden. Pandemiebedingt mussten die 13 Johanniterreben zwei Jahre im Topf verharren. Dann endlich im März die weiter Reise nach Mantua, wo sie am 22. März in einer feierlichen Zeremonie mit Weingartner Beteiligung gepflanzt wurden. Und das in einem nach mittelalterlichen Plänen gestalteten Garten bei der Kirche Santa Maria del Gradaro. Werden die Pflanzen es packen, vom kühleren Oberschwaben ins schwül-warme Mantua versetzt zu werden? Sie haben es geschafft. Mitglieder des Freundeskreises Mantua-Weingarten besuchten jüngst den Garten, den „Orto Carlo Magno“, und brachten sattgrüne Bilder mit. „Es ist eine Freude, wie die Rebstöcke sich entwickelt haben, und wie sie von den Mantuanern gepflegt werden“, sagt Gerlinde Prim. Ein Weinstock trage bereits Blüten, was man normalerweise erst zwei, drei Jahre nach Anpflanzung erwarten könne. Das Projekt steht symbolisch für die Städtepartnerschaft mit Mantua, die auf die tausendjährige Verehrung der aus Mantua stammenden Heiligblut-Reliquie zurückgeht und soll Ausdruck eines vereinten Europas sein. Der Garten liegt auf der europäischen Route, der „Via Carolingia“, die über fünf Länder von Aachen nach Rom führt, wo Karl der Große im Jahr 800 zum Kaiser gekrönt worden war und in Mantua Halt gemacht hatte. Der Freundeskreis Mantua-Weingarten, die Stadt Weingarten und die Basilikagemeinde unterstützten das Projekt.