Weingartner Paar engagiert sich von klein auf für das Welfenfest

Früh übt sich! Oder, wer schon als Kind beim Festumzug alte Weingartner Zeiten verkörperte, sei’s als Müllerin oder Soldat, der hat später gute Chancen in der Welfenfestkommission selbst Verantwortung zu übernehmen. So geschehen beim Ehepaar Diana und Peter Nagel. Sie managt heute das mobile Amtshaus, er hält das Kommissionshaus, die Anlaufstelle auf dem Festplatz, am Laufen.

Das Welfenfest gehört zu den Nagels wie die Weingartner Fasnet. Ein Engagement geht praktisch nahtlos ins andere über. Ist Plätzer- und Ehrenzunftratshäs im Schrank verstaut, werden „Kreissäge“ und Kränzel herausgeholt. Es ist die Liebe zu ihrem Heimatort, zu seinen Festen und Feiern, es sind Kindheitserinnerungen, die Diana und Peter Nagel in der Welfenfestkommission haben aktiv werden lassen. Gefunkt hat es bei Diana Nagel, der Erzieherin, als sie als Müllerin mit nagelneuen Holzpantinen einst auf dem Welfenmühlen-Wagen in die Menge winkte. Peter Nagel bekam sein „So-ist’s-am-Schülertag-Feeling“ als Soldat bei der Gruppe „Schweden im Lande“. Berufssoldat war er dann auch geworden bei Weingartens Fernspäher, später schulte er um zum Versicherungsfachmann. Nebenbei Ehrenämter zu begleiten, darunter auch bei den Maltesern, war für Nagels immer Ehrensache.

So betreut Diana Nagel seit zwei Jahren das mobile Amtshaus mit seinem charakteristischen Staffelgiebel. Und ganz stilecht wird sogar eine Kopie des Heiligen Konrad, der das markante Weingartner Verwaltungsgebäude ziert, mitgeführt. Der Amtshauswagen kommt zum Einsatz während der fünf Aufführungen des Welfentheaters im Garten des Schlössles, bei der Fahnenübergabe und am Welfenfestsonntag im Stadtgarten. Im Gegensatz zum Original, wo Amtsgeschäfte laufen, ist das Miniaturformat ein Verkaufswagen, der Getränke, Wurst und Wecken im Angebot hat, dazu noch Welfenfest-Fanartikel: von der Tasche übers T-Shirt bis zu Plaketten. An Diana Nagel ist es, das Essen, Pappteller und alle Waren zu besorgen und dazu die Dienstpläne für die jeweiligen Schichten mit je vier Personen zu machen. Melden sich genügend Freiwillige, ist es mit dem Herrichten des Wagens und der Organisation getan. Ansonsten packt auch die 42-jährige Weingartnerin selbst hinter‘m Tresen mit an.

Seit 22 Jahren schon trägt Peter Nagel die „Kreissäge“, charakteristische Kopfbedeckung der Mitglieder der Welfenfestkommission (WFK). Und was hat der 61-Jährige in der Zeit nicht schon alles an Ämtern begleitet: Beim Festzug Gruppenführer der Dornröschenschar oder der Bürgergarde, wo der ehemalige Soldat den Jungen den Gleichschritt beizubringen versuchte. Eine Disziplinierung, der jedoch nur mäßiger Erfolg beschieden gewesen sei, wie Peter Nagel nicht ohne Selbstironie zugibt. Und nun leitet er seit fast zehn Jahren das Kommissionshaus auf dem Festplatz. Die Anlaufstelle für alle Welfenfestbesucher auf dem Rummel. Ob verlorene Sachen oder Kinder oder Infos zu Hintergründen des Welfenfestes, das Kommissionshaus hilft in fast allen Lebenslagen und verkauft auch dort Fanartikel. 64 Mitarbeiter der WFK teilen sich die strammen Öffnungszeiten solange das Volksfest läuft. Neu ist dieses Jahr, dass man im Kommissionshaus über den Code auf den Welfenfestplaketten prüfen kann, ob man glücklicher Gewinner einer Lotterie geworden ist. Welfenfest bedeutet aber für Nagels nicht nur Arbeit. Jeder hat auch so seine Entspannungsmomente. Ob nach dem Festzug beim „Feierabendbierchen“ auf dem Rummel oder beim Heimatabend. Ihre Liebe zum Weingartner Brauchtum haben die beiden im Übrigen bereits an ihre Kinder weitergegeben, Ob Fasnet oder Welfenfest. Mit ihrem schauspielerischen Talent haben Adrian und Ronja Nagel beim Welfentheater schon nachhaltig Spuren hinterlassen.