Weingartens Ziel: wenigstens zweistellig

Nur acht Punkte hat der SV Weingarten nach 16 Spielen in der Fußball-Landesliga. Vor dem Nachholspiel am Samstag (14.30 Uhr) zu Hause gegen die TSG Balingen II haben die Weingartener daher ein Ziel: Es geht darum, wenigstens mit einer zweistelligen Punktzahl in die Winterpause zu gehen.

Die TSG Balingen kämpft derzeit an zwei Fronten gegen den Abstieg: Das Landesligateam ist akut vom Absturz in die Bezirksliga bedroht, auch in der Regionalliga geht es für die TSG als Vorletzter um Alles. Gut für die Weingartener: Die Regionalliga ist noch nicht in der Winterpause, die TSG muss parallel zum Spiel der zweiten Mannschaft in Walldorf ran. „Es wird von den Balingern niemand heiß darauf sein, die Reise nach Weingarten mitzumachen“, mutmaßt Weingartens Trainer Nectad Fetic.

In der Landesliga sieht die Bilanz der Balinger aber nicht ganz so verheerend aus wie die der Weingartener: Parallel zu den acht Niederlagen in Serie des SVW konnte die TSG II immerhin den Achtungserfolg gegen Weiler (2:2) und einen Sieg beim Tabellenletzten Trillfingen (3:0) verbuchen. Und mit zwei Nachholspielen gegen die direkte Konkurrenz – Weingarten und Straßberg – in der Hinterhand, haben die Balinger trotz der bis dato 14 Punkte noch eine echte Chance auf den Klassenerhalt.

Das sieht beim SVW ganz anders aus: Das Duell Vorletzter gegen Drittletzter ist der letzte Hoffnungskrümel, den die Weingartener haben. „Wenn wir mit elf Punkten in die Winterpause gehen, haben wir noch eine Chance, auf 40 Punkte zu kommen“, meint Fetic. „Im Fußball ist alles möglich.“

Der Trainer sieht bei seinem Team weiterhin das Potenzial für die Landesliga. Das deutliche Ergebnis (1:4) in Mengen entsprach für Fetic nicht der Leistung seiner Mannschaft. „Den Unterschied hat Klotz gemacht“, sagt Fetic. „Er hat die Cleverness, vor dem 0:1 das Foul rauszuholen und dann die Fähigkeit aus 30 Metern per Freistoß zu treffen.“ Ganz gegen seine normale Gewohnheit hatte der Trainer Alexander Klotz, dem Toptorjäger der Landesliga, mit David Endres einen Bewacher auf die Füße gestellt. „Bis auf das Tor war von Klotz in Halbzeit eins nichts zu sehen.“ Dann der Elfmeter zum 0:2 und der Anschlusstreffer zum 1:2: „Da waren wir dran. Unser Pech war, dass Martin Bleile zweimal allein vor dem Torwart stand, aber nicht getroffen hat.“ Und Klotz entwischte dann eben doch seiner Bewachung. Fetic sieht sein Team aber weiterhin intakt: „Die Mannschaft trainiert sehr gut.“