Weingartens Ziel ist der zweite Saisonsieg

Nur zwei Mannschaften sind bisher in der Abstiegsrunde der Landesliga ohne Punkt geblieben: der SV Weingarten und der SV Heinstetten. Beide sind längst abgestiegen – und am Samstag (15.30 Uhr) treffen sie in Weingarten aufeinander.

Für die Weingartener ist es das vorerst letzte Landesligaspiel im Lindenhofstadion – Trainer Bernd Seiler muss mit seinem Team in den restlichen zwei Partien auswärts ran. Seiler will alles daransetzen, endlich das ersehnte zweite Erfolgserlebnis der Saison einzufahren: „Ich setze mich bestimmt nicht ins Stadion, bloß um Sonnenbrand zu kriegen.“

In den vergangenen zwei Wochen hatte der SVW mächtig zu knabbern: Ein paar Sekunden haben gefehlt, um einen durchaus verdienten Punkt gegen Mietingen einzufahren. „ „Das hat wirklich wehgetan“, meint Seiler. Sogar Tränen hat es nach dem 1:2 in der sechsten Minute der Nachspielzeit am Spielfeldrand gegeben – so sehr hatten sich die Spieler diesen einen Punkt herbeigesehnt. „Das hätte so gut getan.“

Der SVW wird gegen Heinstetten einen neuen Anlauf nehmen – trotz der Widrigkeiten, die natürlich nicht einfach weg sind. Unter anderem fehlen Lukas Margreiter und Jannis Stoll, Sandro Flaiz wird seinen Freundschaftsdienst nicht wiederholen. Dafür kehrt Robin Kny nach Verletzung von der Trainerbank aufs Spielfeld zurück – und insgesamt ist die Personalsituation in Weingarten sowieso entspannter: Die zweite Mannschaft hat spielfrei.