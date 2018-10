Weingartens Turnerinnen fahren zum Landesfinale

Beim Bezirksfinale in Straubenhardt-Conweiler sind die besten Mannschaften aus Südwürttemberg im Pflichtstufenbereich des schwäbischen Turnerbundes aufeinandergetroffen. Mit dabei war auch der TV Weingarten, der sich eines der Tickets für das Landesfinale am 25. November in Stuttgart-Leonberg gesichert.

Der TV Weingarten reiste mit zwei Mannschaften an, die sich beim Gaufinale des Turngaus Oberschwaben qualifiziert hatten. Mara Tränkle, Chiara Vigneri, Elena Döbele und Milena Kleyus starteten für den TVW in der E-Jugend – Weingarten war der einzige Vertreter Oberschwabens in dieser Altersklasse. Die Mädchen riefen am Boden, Schwebebalken und Reck ihre Leistungen ab und erhielten Bestnoten. Allerdings gelang der Sprung nicht so gut. Von elf Mannschaften wurden die Weingartener Vierter und schafften die Qualifikation für das Landesfinale.

In der D-Jugend turnten Anna Brauchle, Hannah Lunge, Anna von Walter, Mia Becker und Selina Preuss für den TVW. Die Mädchen überzeugten die Kampfrichter durch ihre Übungen und gewannen die Bronzemedaille.

In Bad Wurzach fand der letzte der drei Wettkämpfe in der Schülerliga statt, in der alle Turnvereine aus Oberschwaben mitmachen. In der F-Jugend startete aufgrund einer Sonderregelung auch der Jahrgang 2012. Somit durften die sechsjährigen Talente des TVW, Hannah Sonntag, Zoey Geng, Eliz Salcan, Nicole Kotschmar und Lisa Ludescher und Emilia Förch erstmals Wettkampfluft schnuppern. Sie wurden Zweite.

In der E-Jugend traten zwei Mannschaften aus Weingarten an. Im 18 Mannschaften starken Feld machte Weingarten I mit Elena Döbele, Milena Kleyus, Mara Tränkle, Chiara Vigneri und Josefine Bogenrieder den Gesamtsieg schon nach dem zweiten Wettkampftag durch die Tabellenführung klar. Der Siegerpokal kam also nach Weingarten. Die zweite Mannschaft des TVW mit Leni von Walter, Zoe Armenat, Lisbeth Beurer, Viktoria Pogorelow, Michal Stoll und Nicole Mat kam im dritten Wettkampf durch sauber geturnte Übungen auf den dritten Platz und schaffte es im Endergebnis der Schülerliga auf Rang fünf.