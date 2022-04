Weingartens Trampolinturner sind Vizemeister in Württemberg

Bei den württembergischen Einzel- und Mannschaftsmeisterschaften im Trampolinturnen in Ruit hat der TV Weingarten sechs Mannschaften am Start gehabt. Bei den Erwachsenen belegte Weingarten 1 mit Louisa Ganter, Theresa Knisel, Fee Lechelt und Benjamin Eyrich den zweiten Platz und ist somit württembergischer Vizemeister. Die zweite Mannschaft des TVW mit Stefanie Arnegger, Annika Perchner, Leon Lang und Jakob Spitzmüller sicherte sich die Bronzemedaille. Mehrere Medaillen gab es für die Weingartener einen Tag später im Einzel.

Im Jugendbereich holte sich Weingarten 1 mit Mara Herter, Malin und Marie Mayer sowie Kilian Eberwein ebenfalls die Silbermedaille. Weingarten 2 mit Lara Eberwein, Antonia Eyrich, Lilly Ruppert und Ben Depping belegten Platz fünf vor Weingarten 3 mit Malu Buning, Nisa Karadine, Ayleen und Michelle Lang. Im jüngsten Altersbereich musste die TVW-Mannschaft auf die kranke Madina Mayer verzichten und war daher nur zu dritt. Caroline und Johanna Eyrich wurden mit Tabea Schlei ohne Streichwertung dennoch Vizemeister.

Bei der Einzelmeisterschaft gingen Fee Lechelt und Theresa Knisel bei den Turnerinnen an den Start. Fee Lechelt turnte im Finale laut Mitteilung stark und wurde mit Silber belohnt. Theresa Knisel wurde nach einem Fehler am Ende ihrer Übung nur Vierte. Bei den Erwachsenen sicherte sich Benjamin Eyrich die Silbermedaille, sein TVW-Mannschaftskamerad Leon Lang gewann Bronze.

Die Bronzemedaille gab es auch für Kilian Eberwein nach guten Übungen in der A-Jugend. In der B-Jugend wurde Antonia Eyrich nach einer schönen Finalübung Dritte, Mara Herter musste nach einem Fehler mit Platz vier zufrieden sein. Die Zwillinge Caroline und Johanna Eyrich zeigten ihr Können in der D-Jugend – Caroline gewann die Silbermedaille, ihre Schwester brachte Bronze mit nach Hause.