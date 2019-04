Weingartens Trampoliner dominieren den ersten Vorkampf

Der TV Weingarten ist mit einem deutlichen Sieg in die neue Saison in der Trampolin-Bundesliga gestartet. Am Samstag war in Sulzberg im Allgäu die erste Vorkampfbegegnung für den TVW. Im Allgäu traf der TV Weingarten auf den Aufsteiger aus Sulzberg, die Air Eagles Allgäu, und auf den jahrelangen Konkurrenten Frankfurt Flyers. Die Weingartener gewannen mit großem Abstand vor Sulzberg und den ersatzgeschwächten Frankfurtern.

Der Aufsteiger aus Sulzberg hat sich mit zwei Turnern aus der Nationalmannschaft verstärkt, mit Kyrillo Sonn vom MTV Bad Kreuznach und mit Matthias Pfleiderer aus Stuttgart. Dazu springen bei den Sulzbergern auch Severin Heckele vom TV Linkenheim und Alexander Strobel von der TSG Bad Wurzach. Das Team der Air Eagles ging mit guten Chancen und sehr motiviert in diesen Vorkampf. Jedoch zeigten sich die Weingartener Trampoliner unbeeindruckt. Die Frankfurt Flyers gingen geschwächt an den Start, da nach der vergangenen Saison einige Leistungsträger ihre Karriere auf dem Trampolin beendet haben.

Die Mannschaft aus dem Schussental startete mit Nele Kaupp, Carina Fritzsche, Naomi Koidl, Moritz Mücke, Bianca Schubert, Tim-Oliver Gesswein und Fabian Vogel. Schon im Pflichtdurchgang zeigte sich die Erfahrung der Weingartener. Souverän turnten die TVW-Sportler ihre Pflichtübungen und erreichten 174,2 Punkte. Die Air Eagles kamen auf 173,6 Punkte, die Frankfurt Flyers waren mit 163,7 Punkten bereits etwas abgeschlagen. Somit sicherte sich der TVW vier Punkte für diesen gewonnenen Durchgang.

Im Kürdurchgang sollte die routinierte Carina Fritzsche als erste Springerin Ruhe ins Team bringen. Das schaffte sie zwar, doch Moritz Mücke und Bianca Schubert turnten ihre Übungen nicht zu Ende – Naomi Koidl, Tim-Oliver Gesswein und Fabian Vogel durfte somit kein weiterer Fehler mehr unterlaufen. Das passierte auch nicht, alle drei zeigten gute Übungen. Dagegen waren die Sulzberger nervös, und als ihr bester Turner Matthias Pfleiderer seine Übung nicht mit zehn Sprüngen beenden konnte, erhöhte Weingarten den Vorsprung auf mehr als neun Punkte. Weingarten gewann den Durchgang mit 207,7 Punkten vor Sulzberg (199,4) und Frankfurt (166,1).

Stark im Finaldurchgang

Für die Weingartener war im Finaldurchgang klar, dass sie ihre Übungen nur noch zu Ende bringen mussten, um den Tagessieg zu holen und somit bereits nach dem ersten Vorkampf mit einem Fuß im Finale stehen. Die Weingartener wuchsen laut Mitteilung auch über sich hinaus und verbesserten ihre Leistungen sogar noch. Die TVW-Sportler bekamen im finalen Durchgang 215,0 Punkte vor Sulzberg (208,6 Punkte) und Frankfurt (192,8 Punkte). Insgesamt kamen die Oberschwaben beim ersten Vorkampf auf 596,9 Punkte, Sulzberg schaffte 581,5 Punkte und Frankfurt lediglich 522,6 Punkte. Tagesbester Turner war Weingartens Fabian Vogel vor seinem Vereinskameraden Tim-Oliver Gesswein.