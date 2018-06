Weingartens Schachspieler gewinnen

Trotz des Ausfalls von vier Stammspielern hat der Schachverein Weingarten in der Bezirksliga Süd mit 5:3 gegen Weiler II gewonnen. Den ersten Punkt für Weingarten fuhr auf Brett 8 der reaktivierte Helmut Warzecha in einer scharfen sizilianischen Variante ein, obwohl er zwischendurch schlechter stand.

Eberhard Christ (2) holte in rund 20 Zügen einen raschen Sieg aufgrund zweier Ungenauigkeiten seines Gegners. Zugang Zbigniew Szczep (1) kam zu seinem ersten Sieg für die Weingartener, indem er seine Positionsvorteile aus der Eröffnung in entscheidenden Materialgewinn umwandelte. Zwischenzeitlich gab es zwei Remisen, bei Josef Möhrle (7) gegen Mirko Staresina und bei Katrin Leser (3), jeweils in einem gleichstehenden Endspiel. Zwei Niederlagen machten die Sache noch etwas spannend. So verlor Johann Schugowitz in gedrückter Stellung einen Läufer, und Stefan Leser, der auf Brett 4 vorrücken musste, unterlief in der Zeitnotphase ein Einsteller, der seine ansonsten sogar bessere Stellung zunichtemachte.

Die längste Partie des Tages endete auf Brett 6 noch mit einem Weingartener Sieg durch Julian Kraft, der keine Mühe hatte, die teilweise krassen Endspielfehler seines Gegners auszunutzen. Weingarten bleibt damit hinter dem Favoriten Ravensburg I auf Tabellenplatz zwei.