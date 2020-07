Weingartens Partnerstadt nach dem Corona-Lockdown: „Jetzt fehlen noch die Gäste“

Weingartens langjährige Partnergemeinde Burgeis in Südtirol ist seit einigen Wochen und nach einem strengen Lockdown, wie er in ganz Italien üblich war, wieder einigermaßen zur Normalität zurückgekehrt. Doch noch bleibt der Gästeansturm, wie er sonst in der Sommersaison in dieser beliebten Ferienregion üblich ist, aus. Burgeis in Wartestellung.

Karla Pfeifer, vielen Weingartenern bekannt vom Nikolausmarkt, wo sie mit ihrem Kollegen Toni seit Jahren Südtiroler Spezialitäten verkauft, arbeitet im Tourismusbüro der Ferienregion Ortler und kriegt die Entwicklungen in der Reisebranche im oberen Vintschgau hautnah mit. War sie vor Wochen noch in Sorge, die Sommersaison ganz abschreiben zu müssen (die SZ berichtete), weckten die Lockerungen doch Hoffnung, dass es ganz so schlimm nicht kommen würde.

„Alle akzeptieren, dass es jetzt so ist“

Doch so richtig angelaufen ist das Geschäft, auf das die Ferienregion Südtirol dringend angewiesen ist, laut der Tourismusfachfrau noch nicht. Was die Tagesausflügler betreffe, sei es unter der Woche immer noch sehr ruhig, und nur das Wochenende komme an die Zeit vor Corona ran. Und in Bezug auf die Hotels gingen Buchungen nur schleppend ein und auch ganz kurzfristig.

„Viele unserer Stammgäste sind ältere Leute, die Angst haben, wie die Dinge sich entwickeln. Die fragen sich, kommen wir wieder zurück, oder werden die Grenzen wie schon mal geschlossen.“ Eine normale Saison werde es nicht geben, sagt Karla Pfeifer. Wenngleich die Hoffnungen nach der lähmenden Zeit und der bereits verpatzten Frühjahrssaison groß seien, dass der Tourismus jetzt endlich Fahrt aufnimmt.

„Juli, August und September, da ist es traumhaft in unserer Region“, wirbt die Südtirolerin. Man sei gut vorbereitet und habe die Örtlichkeiten den neuen Hygienestandards angepasst. Die Hoteliers würden in Abständen auf Corona getestet, den Gästen bei Ankunft Fieber gemessen. Ansonsten sei in den Orten um und in Burgeis wieder das Leben wie vor der Pandemie eingekehrt, wenn auch mit Maskenpflicht und Abstandhalten. „Alle akzeptieren, dass es jetzt halt so ist.“

Vernatsch zum Käse

Die Einheimischen gingen wieder aus, zum Essen in die Pizzeria oder ins Café. Auch kleinere Veranstaltungen mit weniger Leuten seien nun möglich. Das Vereinsleben nehme wieder Fahrt auf. Gleichwohl litten weiterhin die Geschäfte, ob Souvenirläden, Fahrradverleih oder Sportartikelhändler, die Wanderkleidung im Angebot hätten. Denn diese lebten zum nicht geringen Teil von den Touristen. „Das können wir Einheimischen nicht auffangen.“

Deshalb sei man dankbar für die Hilfsaktion der Freunde aus Weingarten um Harald Buchter, die einer befreundeten Sennerei im Bergdorf Burgeis im großen Stil Käse abnehmen, den die Weingartener dann hier erwerben können. Sozusagen Nikolausmarkt in Zeiten von Corona. Doch noch lieber, als Burgeiser Käse nach Weingarten zu schaffen, ist den Freunden in Südtirol, wenn die Gäste aus Deutschland und anderswo den Käse in ihrem malerischen Dorf auf den Sonnenterrassen mit einem Glas Vernatsch oder Lagrein verkosten.