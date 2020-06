Weingartens Partnerstadt Bron kehrt langsam zurück zur französischen Lebensart

Drei Wochen nach Ende der strengen Ausgangssperre in Frankreich ist Weingartens Partnerstadt Bron auf dem Weg zurück in die Normalität.

Bars und Restaurants sind wieder offen. Auch Reisen im eigenen Land sind möglich. In Sachen Krisenmanagement während der Corona-Pandemie gibt Francoise Bonnet, die Präsidentin der Amitiées Européennes, der Weingartner Partnerorganisation, der Broner Stadtverwaltung gute Noten. Nicht so gut kommt dagegen die französische Regierung weg.

Langsam aus der Schockstarre

Trotz markiger Worte des Präsidenten Emmanuel Macron und drastischer Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19 gehört Frankreich mit 29.000 Seuchentoten – nach Italien und Spanien – zu den von der Corona-Pandemie am stärksten betroffenen Ländern Europas.

Bron, Weingartens Partnerstadt, die an Lyon grenzt, befreie sich langsam aus der Schockstarre. Das sagt die Lehrerin und Präsidentin der Partnerorganisation des Broner Freundeskreises in Weingarten, Francoise Bonnet.

Doch auch wenn Spazierengehen seit Mitte Mai und jüngst auch Reisen im eigenen Land wieder erlaubt sei, blieben viele noch zu Hause, als traue man dem Frieden nicht so recht. In Bron selber, habe es im Gegensatz zu Hotspots wie Paris keine coronabedingten Todesfälle gegeben, so Bonnet.

Maskenpflicht und Abstandsregeln

Trotz mancher Lockerungen, bestehen weiterhin Maskenpflicht und Abstandsregeln im öffentlichen Raum. Geschäfte haben wieder geöffnet, ebenso Bars und Restaurants. Ins Straßencafé sitzen und einen Aperitif trinken, was die Franzosen ja so lieben, ist ebenfalls wieder möglich. Auf Eis gelegt ist dagegen weiterhin das Vereinsleben, das Treffen von Gruppen, sagt Bonnet.

Statt Reisen in die Partnerstadt gibt es derzeit nur virtuelle Treffen im Video-Chat: Francoise Bonnet (links unten) spricht mit (oben, von links) Renate Steidle-Krug, Heidi Detzel-Ströble, Ute Bauer und Dietmar Schlecht vom Vorstand der Partnerschaftsgruppe Bron. (Foto: Margret Welsch)

Was die Schulen betrifft, öffnen diesse nach wochenlangem Fernunterricht langsam wieder. Die Abitur- und Abschlussprüfungen in Frankreich sind, anders als in Deutschland, coronabedingt dieses Jahr jedoch ausgefallen. Es werden die Noten des Jahres genommen, was die Lehrerin Francoise Bonnet nicht gut findet.

„Die Schüler sind bei Prüfungen viel motivierter als sonst unterm Jahr.“ Mit Hochdruck werde an der Digitalisierung im Bildungsbereich gearbeitet. Bis im September könnten die Studierenden dann auch an der Universität Fernstudienprüfungen ablegen.

Hilfsorganisationen öffnen wieder

Von Arbeitslosigkeit sei Bron mit seinen 40.000 Einwohnern weniger betroffen, da dort keine großen Industrien ansässig seien. Bezüglich der Hilfsorganisationen mussten diese zu Beginn der Krise ihre Türen schließen, weil die Freiwilligen oft über 70 Jahre alt sind. Aber nach und nach öffneten sie wieder und kümmerten sich um arme und obdachlose Menschen, die besonders hart getroffen sind.

Francoise Bonnet lobt die Stadtverwaltung in Bron, die „alles“ getan hätte, um den sozial Schwachen in der Krise zu helfen. Unzufrieden seien die Menschen jedoch mit der Regierung Macron. Mit vielen widersprüchlichen Reden und Maßnahmen sei die Krise von Paris aus schlecht gemanagt worden.

Zweierlei Maß

Darüber hinaus werde mit zweierlei Maß gemessen. In den Arbeitervierteln, wo Familien auf engstem Raum wohnten, seien die restriktiven Maßnahmen streng kontrolliert worden, während in den nobleren Vierteln, beispielsweise von Lyon, die Familien während der Ausgangssperre frei im Park hätten spazieren dürfen, ohne Sanktionen zu befürchten.

Was Europa betrifft, gäbe es noch viel zu tun. Derweil wird Europa an der Basis gelebt. So treffen sich Weingartner und Broner regelmäßig zum „virtuellen Aperitif“ im Video-Chat, um sich auszutauschen und die langjährigen Kontakte zu pflegen. Motto: „Eingeschränkt, aber inspiriert.“