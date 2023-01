Weingartens OB Moll trommelt vor 500 Gästen für mehr Gemeinschaftssinn

Rund 500 Gäste waren zum ersten Neujahrsempfang von Oberbürgermeister Clemens Moll in Weingarten gekommen. Der OB thematisierte die teure Talschule, das Bevökerungswachstum und ehrte Adolf Mayer-Rosa mit einer Bürgermedaille. Als Neujahrsvorsatz für alle wünschte sich Moll mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er sei sich sicher, dass der Gemeinschaftssinn eine große Rolle spielt, um die Herausforderungen generell, aber auch in Weingarten zu meistern.

Der Empfang begann mit der Neujahrsbegrüßung durch den OB auf dem Löwenplatz. Dorthin waren wohl mehr Menschen gekommen, die zur Stadtgarde zu Pferd, zum Städtischen Orchester oder der Altdorfer Trachtengilde Weingarten gehörten, als Zuschauer anwesend waren. Mit Blick auf das regnerische Wetter kein Wunder. Dennoch beeindruckten die musikalischen Darbietungen der uniformierten Vereinsmitglieder die Gäste.

Für Betreuungsplätze fehlt das Personal

Beeindruckend war auch der volle Welfensaal im Kultur- und Kongresszentrum, dessen Gäste sich zwischendurch von Stücken des Musikvereins Weingarten unterhalten ließen. Clemens Moll hielt sich bei seiner Rede deutlich kürzer, als es bei vielen Neujahrsempfängen der Fall ist. Er begrüßte, bedankte sich, erwähnte den Krieg zwischen der Ukraine und Russland, die daraufhin einreisenden Flüchtlinge und die Energiekrise. Er kritisierte die „große Politik“, insbesondere den ständigen „Aufgabenzuwachs“ für die Kommunen.

August Schuler, MdL, (links) mit Ravensburgs OB Daniel Rapp (Foto: Stefanie Rebhan) Fronreutes Bürgermeister Oliver Spieß mit seiner Frau, Manuela Hugger, Bürgermeisterin von Berg. (Foto: Stefanie Rebhan) Ravensburgs Landrat Harald Sievers. (Foto: Stefanie Rebhan) Georg Roth, Vorstand vom DRK Weingarten, und seine Stellvertreterin Simone Pfau. (Foto: Stefanie Rebhan) OB Clemens Moll (rechts) unterhält sich mit Thomas Spägele, Rektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten (Mitte), und Günter Staud, Weingartens Tausendsassa. (Foto: Stefanie Rebhan) Carmen Huber, die Amtsleiterin des Schulamts Markdorf, unterhält sich mit Dirk Weltzin, Chef des KBZO in Weingarten. (Foto: Stefanie Rebhan) Gut gelaunt sind Parinda Staudacher-Rall, die Welfenfestkommissions-Vorsitzende, und Bernhard Schons, Vorstand des Gewerbe- und Handelsvereins Weingarten. (Foto: Stefanie Rebhan) Pardina-Staudacher Rall und Bernhard Schons. (Foto: Stefanie Rebhan) Weingartens Bürgermeister Alexander Geiger mit seiner Frau, Martina Roth-Geiger. (Foto: Stefanie Rebhan) Oliver Surbeck, Kreisbrandmeister (links) hat viel mit Ravensburgs Polizeipräsident Uwe Stürmer zu besprechen. (Foto: Stefanie Rebhan) Die Altdorfer Trachtengilde Weingarten mit ihrem Gründer Jügen Hohl (2. von rechts). (Foto: Stefanie Rebhan) Kai-Joachim Ginser, Abteilungsleiter Ordnungswesen der Stadt Weingarten (links), und Nicolas Riether, Leiter des Polizeireviers Weingarten. (Foto: Stefanie Rebhan) Weingartens OB Clemens Moll und seine Familie. (Foto: Stefanie Rebhan) Die Rektorin der Pädagogischen Hochschule Weingarten, Karin Schweizer, kam mit ihrem Mann Michael Horn. (Foto: Stefanie Rebhan) Heike Wagner, Leiterin der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Weingarten (links), und Weingartens Stadtsprecherin sowie „Wer wird Millionär“-Kandidatin Sabine Weisel. (Foto: Stefanie Rebhan) Steffen Brand, Schulleiter des Gymnasiums Weingarten (links) und Axel Müller, MdB. (Foto: Stefanie Rebhan) Die Stadtgarde zu Pferd bietet auf dem Löwenplatz in Weingarten ein imposantes Bild. (Foto: Siegfried Heiss) Gerührt nahm Adolf Mayer-Rosa die Bürgermedaille von Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll entgegen. (Foto: Siegfried Heiss) 1 von 1

Gemeinden und Städte sollten sich unter anderem um Infrastruktur und bauliche Entwicklungen von Schulen und Kindergärten konzentrieren, „stattdessen beschäftigen wir uns beispielsweise mit EU-Datenschutzverordnungen, §2b Umsatzsteuergesetz und einem immer komplexeren Vergaberecht“, sagt er. Auch der Rechtsanspruch auf einen Hortplatz ab 2026 mache es den Kommunen sehr schwer, denn für weitere Betreuungsplätze würde schlicht das Personal fehlen.

Dann thematisierte Moll die Finanzen: Weingarten muss immens viel – derzeit 52 Millionen Euro – in den Neubau der Talschule stecken Hinzu kommt: Durch unvorhergesehene Ereignisse im Bereich der Planung verzögert und verteuert sich das Projekt weiter. Inflation und Baupreissteigerungen würden die Kosten voraussichtlich weiter ansteigen lassen, so der OB. Da helfe nur eines: „Ohne veränderte Prioritäten in den städtischen Finanzen werden diese Ausgaben nicht zu stemmen sein.“ Heißt, es müsse strukturelle Veränderungen geben und das wohl in den Bereichen Kultur, freiwillige soziale Leistungen und den Bädern. Es gehe um die „Einstellung liebgewonnener Angebote“.

Die Nähe zueinander suchen

Es sieht aber nicht alles trüb aus in der Welfenstadt, denn sie wächst. In den vergangenen zehn Jahren, sagt Moll, sind rund 2.200 Menschen mehr nach Weingarten gezogen. Insgesamt sind es nun mehr als 25.700. Dieser Trend werde sich fortsetzen, und zwar nicht nur durch Zuzug, sondern auch durch wachsende Geburtenzahlen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass das Thema Wohnraum noch brenzliger wird, als es ohnehin schon ist. Die beiden aktuellen Wohnbauprojekte, die Martinshöfe und das 14-Nothelfer-Areal, sollen hier Abhilfe schaffen.

Allerdings nicht ausreichend, deshalb, so Moll, „müssen wir auch über weitere Wohnbauentwicklungen nachdenken und weitere, kleinere Projekte auf den Weg bringen“. Diese müssten an Klimaschutz und Klimafolgen angepasst sein. Hier schlägt der OB eine Brücke zum Ausbau von regenerativen Energien in der Stadt, die weiter forciert werden müssten.

Clemens Moll ließ es sich nicht nehmen, sowohl Stadtverwaltung als auch Stadtrat für seine „sehr offene und herzliche Aufnahme“ als neuen OB zu danken. Das Miteinander war überhaupt ein wichtiger Punkt in seiner Rede. Er forderte die Gäste dazu auf, mehr auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu achten. „Suchen wir also wieder die Nähe zueinander, gehen auf den Nächsten zu und hören wir uns gegenseitig auch wieder etwas mehr zu.“

Standing Ovations für Mayer-Rosa

Das nahm Adolf Mayer-Rosa sich auf der Stelle zu Herzen und umarmte den OB, als dieser ihm die Bürgermedaille ansteckte. Selten sei die Zustimmung im Gemeinderat von Weingarten so groß gewesen, dem Besitzer des gleichnamigen Modehaus-Imperiums und ehemaligen Kommunalpolitiker Mayer-Rosa diese Ehre zuteilwerden zu lassen. sagte Moll. „Seit Ihrer Kindheit und Jugend engagieren Sie sich auf verschiedenste Art und Weise für Ihre Heimatstadt“, begründete der OB dann die Entscheidung und nannte ihn unter anderem einen begnadeten Einzelhändler, einen Bewahrer des Brauchtums und Stadtfest-Ordner mit zentraler Verantwortung. Er erwähnte außerdem Mayer-Rosas „positive, gesellige Art“ sowie seinen „unerschütterlichen Optimismus“ und zitierte einen Weggefährten Mayer-Rosas: „Er brennt für seine Stadt, er brennt für Weingarten.“

Der Geehrte stimmte insoweit gerührt zu, als er sagte, er habe in der Stadt tatsächlich alles mit Herzblut getan, außer Klassenarbeiten schreiben, abtrocknen und Fasnet begraben. Als ihm der OB im Vorfeld mitteilte, dass er die Bürgermedaille erhalten solle, überkam Mayer-Rosa ein „Gefühlsfeuerwerk“, das er so noch nie erlebt habe. „Es geschah etwas, das mich restlos sprachlos machte und das ich auch kaum mit Worten erklären kann.“ Unter tosendem Applaus erhoben sich die Gäste für ihn von ihren Sitzen.

Dann ging es los, zu Brezeln, Würstchen und Suppe, um – ganz im Sinne des OBs – die Nähe zueinander zu suchen.