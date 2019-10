Weingartens Nachwuchs ist trotz Pleite zufrieden

Die B-Juniorinnen des TV Weingarten haben in der Handball-Oberliga beim Tabellenführer SG BBM Bietigheim mit 15:26 (3:13) verloren. Der TVW zeigte aber über 50 Minuten einen couragierten Auftritt. „Zum ersten Mal gehe ich bei einer Elf-Tore-Niederlage mit einem Lächeln vom Spielfeld“, sagte Weingartens Trainer Oliver Borrmann.

Die mit einem knappen Dutzend deutschen und württembergischen Auswahlspielerinnen angetretenen Gastgeberinnen waren dem TVW in Durchgang eins zwar in allen Belangen überlegen, konnten aber sicher mit ihren 13 Treffern nicht zufrieden sein. Verantwortlich dafür war eine mäßige Chancenauswertung, an der TVW-Torhüterin Selina Grimm mit einigen spektakulären Paraden gehörigen Anteil hatte. Die Weingartener ackerten in der Abwehr, im Angriff versuchte der TVW, irgendwie gegen die massive 6:0-Deckung zum Erfolg zu kommen. Ein in der ersten Halbzeit schier aussichtsloses Unterfangen.

Was den ersatzgeschwächten TVW laut Mitteilung dennoch auszeichnete, waren Teamgeist und Moral. Etliche Akteure mussten bei den Weingartenern durchspielen. Verdienter Lohn war ein 12:13 im zweiten Abschnitt, womit der TVW das Ergebnis in einem sehr erträglichen Rahmen halten konnte.