Weingartens Mannschaft ist die beste in Württemberg

Die württembergische Trampolinelite hat sich in Böckingen/Heilbronn zu den Landesmeisterschaften im Doppel-Minitrampolinturnen getroffen. Der TV Weingarten ging mit 14 Athleten als stärkster Verein an den Start. Die Oberschwaben holten viermal Gold, viermal Silber und einmal Bronze – somit ist der TV Weingarten wieder der erfolgreichste Verein im Land gewesen.

Die zehnjährige Lara Eberwein sicherte sich überraschend den Titel in der F-Jugend. Ihre Vereinskameradin Ayleen Lang war nach dem Vorkampf Zweite, rutschte aber durch einen Fehler im Finale auf Rang vier ab. In der E-Jugend gingen drei Turnerinnen aus Weingarten an den Start. Ins Finale der besten acht zogen Mara Herter als Erste, Marie Mayer als Zweite und Antonia Eyrich als Achte ein. Im Finale rutschte Mara Herter auf Rang zwei ab, Marie Mayer wurde nach einem Landefehler Vierte, Antonia Eyrich blieb Achte.

Fee Lechelt zeigte ihr Können bei den Jugendturnerinnen C. Sie dominierte den Vorkampf und das Finale und gewann mit zwei Punkten Vorsprung die Goldmedaille. Benjamin Eyrich belegte in der C-Jugend den zweiten Platz, gefolgt von seinem Vereinskameraden Max Fischer. Kilian Eberwein belegte nach einem Landefehler den siebten Platz. Smilla Rief erkämpfte sich in der Jugend B Silber, Annika Perchner verpasste als Vierte knapp das Podest.

Bei den Turnerinnen starteten Anne-Katrin Kubick und Nele Kaupp für den TVW. Von Anfang an ließ Kubick der Konkurenz keine Chance, mit Bravour turnte sie ihre Durchgänge und gewann den Wettkampf vor Kaupp. Bei den Mannschaftsmeisterschaften gab es die Besonderheit, dass alle Altersklassen gegeneinander turnten. Für den TV Weingarten I gingen Kubick, Kaupp, Eyrich und Kilian Eberwein an den Start. Das Quartett beherrschte die restlichen elf Teams und gewann auch hier die Goldmedaille.

Als jüngste Mannschaft qualifizierte sich der TVW II mit Herter, Mayer, Eyrich und Lara Eberwein als Zweite für das Finale. Im Finale rutschten die Weingartener allerdings auf Platz vier ab. Der TVW III (Lechelt, Rief, Fischer, Lang) wurde im Finale Fünfter.