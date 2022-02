Weingartens Handballtalente bleiben ungeschlagen

Auch von der zweiwöchigen Corona-Zwangspause haben sich die A-Jugend-Handballerinnen des TV Weingarten nicht aus der Spur bringen lassen. Die TVW-Talente gewannen in der Pokalrunde der Baden-Württemberg-Oberliga gegen JSG ZEGO mit 36:33 (19:13) und feierten damit den dritten Sieg im dritten Spiel.

Nach der coronabedingten Absage der letzten Partie und einem kurzzeitigen freiwilligen Trainingslockdown wegen zahlreicher Infektionen beim Weingartener Handballverein zeigte sich der TVW hungrig auf den Erfolg gegen einen völlig unbekannten Gegner – die Spielgemeinschaft aus Offenburg. Der Weingartener Sieg war verdient, die TVW-Spielerinnen machten es laut Trainer Oliver Borrmann zwischendurch aber unnötig spannend.

Wenn die Trainer bei 36 geworfenen Toren noch über eine Vielzahl vergebener Chancen jammern, dann hatten zumindest die Zuschauer am Sonntagnachmittag einiges zu sehen. „Das Spiel darf eigentlich niemals so eng werden in Halbzeit zwei“, sagte TVW-Trainer Borrmann, der nicht nur wegen der Chancenverwertung etwas aufgewühlt war.

Seine Mannschaft begann im Vergleich zu den vergangenen Spielen sehr konzentriert. Die Abwehr vor Torhüterin Diana Zimmermann stand sehr solide. Im Angriff sollte mit klaren Aktionen zunächst Sicherheit ins Spiel gebracht werden. Denn in den bisherigen Spielen der Pokalrunde gab es bei Weingartens Talenten oft eine misslungene Anfangsphase.

Borrmann haderte ein wenig mit den Schiedsrichtern: „Leider honorierte das Schiedsrichtergespann eine für die Liga angemessene Gangart in der Abwehr nicht und pfiff zunächst äußerst kleinlich, hielt aber die Linie nicht über das Spiel durch“, meinte der TVW-Trainer. Bezeichnend dafür waren die beiden ersten Zeitstrafen gegen Weingarten. Nachdem sich eine Spielerin der JSG ohne Fremdeinwirkung schwer verletzte, gab es eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Johanna Borrmann, obwohl selbst der gegnerische Trainer signalisierte, dass kein Foul vorlag. Knapp sechs Minuten später gab es eine weitere umstrittene Zeitstrafe. Miriam Borrmann musste wegen eines angeblichen Abstandsvergehens nach einem eigentlich korrekt ausgeführten Freiwurf des Gegners für zwei Minuten zuschauen. „Immerhin konnten wir so erfolgreich unser Unterzahlspiel üben“, nahm es Trainer Borrmann nach der Partie humorvoller als noch in der 30. Minute, als er bereits zum zweiten Mal seine Abwehrchefin Miriam Borrmann im Mittelblock verlor.

Bis dahin hatte sich der TVW durch einen Sechs-Tore-Lauf von 13:12 auf 19:12 abgesetzt. Die fünf verschiedenen Torschützinnen in dieser Phase waren ein Indiz dafür, dass es auch mit den Alternativen von der Bank sehr gut klappte. Das Halbzeitergebnis von 19:13 war für Weingarten ganz beruhigend. Im zweiten Durchgang ließ der TVW – ohne die rot-gefährdete Miriam Borrmann – lediglich in der Abwehrkonsequenz etwas nach. Im Vorwärtsgang ging es im gleichen Tempo der ersten Halbzeit weiter.

Allerdings vergaben die Weingartenerinnen in schöner Regelmäßigkeit klarste Möglichkeiten. Die Gäste aus Offenburg nutzen ihre Chancen weitaus effektiver, sodass sie in der 50. Minute bis auf ein Tor dran waren (28:29). Doch der TVW spielte in den Schlussminuten abgeklärter und brachte das Spiel schlussendlich sicher über die Zeit.

Mit 6:0 Punkten bleiben die A-Juniorinnen in der Pokalrunde der Oberliga ungeschlagen. Bereits am kommenden Samstag kommt es zu einer schweren Auswärtsbegegnung bei den Stuttgarter Kickers.