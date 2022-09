Weingartens Handballerinnen steht schwerer Saisonstart bevor

Mit der Partie beim TSV Denkendorf beginnt für die Handballerinnen des TVW die neue Spielzeit in der Verbandsliga. Personell sieht es beim Team von Trainer Lars Gmünder gar nicht gut aus.

Frauen-Verbandsliga: TSV Denkendorf – TV Weingarten (Sa., 18.15 Uhr). – TVW-Trainer Lars Gmünder erwartet einen schweren Start in die neue Saison. „In der Vorbereitung hatten wir einen Corona-Ausbruch, personell starten wir mit dem allerletzten Aufgebot, mit der Rückkehr einiger Verletzten rechne ich frühestens im Oktober“, sagt Gmünder. Das Saisonziel der Weingartenerinnen ist der Klassenerhalt. Schwer wiegen die Abgänge von Stephanie Schneider (Karriereende), Maike Neff (Babypause), Johanna Borrmann (Auslandsaufenthalt) und Miriam Borrmann (TuS Steißlingen). Torhüterin Felicitas Bär steht wegen einer Ausbildung in Frankfurt zunächst selten zur Verfügung, die andere Torhüterin Pina Müller hat sich im Training die Schulter ausgekugelt. Neu im TVW-Kader sind Chiara Helfert (TSV Birkenau), Jennifer Baumgart (zweite Mannschaft), Julia Götz (Tor), Diana Zimmermann (Tor), Lisa Hoffmann und Alicia Neto (alle noch A-Jugend).

Männer, Bezirkspokal: TSG Ehingen – TV Weingarten 27:26 n.V. (23:23, 11:10). – Mit einem Handballkrimi sind die Weingartener in die neue Saison gestartet. Beim Ligakonkurrenten aus der Bezirksklasse, der TSG Ehingen, unterlag der TVW nach Verlängerung. Lange Zeit lag Weingarten mit bis zu sieben Toren zurück. Mit einem starken Endspurt glich der TVW noch aus. TVW: Baur, Nuffer; Liebke (10/6), Zülke (5), Schoch (4), Lohrmann (3), Eisenbarth (2), Werges (2), Gründl, Mutschler, Thiele.

Bezirksklasse: TSG Leutkirch – TV Weingarten (Sa., 19.30 Uhr). – Nach dem Pokalkrimi geht es nun in der Liga los. Die Weingartener testeten in der Vorbereitung unter anderem gegen den Landesligisten TSV Bad Saulgau, dem sie nur mit vier Toren unterlagen. Dazu gab es zwei Testspiele gegen den letztjährigen Bezirksligaaufsteiger HSG Langenargen/Tettnang. Zum Saisonauftakt spielt die Mannschaft von Trainer Uwe Bittenbinder bei der TSG Leutkirch, die in der ersten Runde des Pokals gegen den Bezirksligisten TSB Ravensburg verloren hat.