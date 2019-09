Weingartens Handballerinnen schaffen Premierensieg

Kurz vor 18.30 Uhr hallte es „Auswärtssieg“ durch die Langenauer Pfleghofhalle. Die Handballerinnen des TV Weingarten hatten ihren ersten Sieg der Saison eingefahren. In der Landesliga gewann der TVW mit 27:26 (13:16).

Frauen-Landesliga: HSG Langenau/Elchingen – TV Weingarten 26:27 (16:13). – Der TVW war vor der HSG gewarnt, vor allem die offensiv agierende Abwehr und Spielmacherin Tatjana Schönefeldt musste Weingarten frühzeitig in den Griff bekommen. Nach zehn Minuten glich Stephanie Schneider zum 5:5 aus, beide Teams schenkten sich nichts. Der TVW spielte sich immer wieder beste Chancen heraus, ließ dem Gastgeber dafür zum Teil etwas zu viel Luft in der Abwehr. Plötzlich lag die HSG mit drei Treffern in Front. TVW-Torhüterin Nicole Spänle verhinderte einen höheren Rückstand (13:16). Weingartens Trainer Daniel Kühn war zur Pause leicht genervt. Seine Ansage zeigte aber Wirkung: Der TVW legte einen Blitzstart hin und drehte die Partie mit einem 4:0-Lauf zur 17:16-Führung. Der TVW hatte die Partie wieder im Griff, verpasste aber eine Vorentscheidung. Langenau glich fünf Minuten vor dem Ende aus (25:25), es bahnte sich eine Nervenschlacht an. Amela Chelametovic und Schneider stellten den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her, Langenau verkürzte, es gab zwei Auszeiten, eine offene Manndeckung der HSG – und am Ende doch den knappen Sieg für den TVW. „Wir haben uns die ersten Punkte vor allem mit einer tollen Mannschaftsleistung erarbeitet“, meinte TVW-Trainer Kühn.

TVW: Spänle, Pfahl; Schneider (8), Koch (4), Celahmetovic (4), Bauknecht (4/3), Kübler (3), Meier (1), Frankenhauser (1), Jassniger (1), Mayer-Rosa (1), Zimmermann, Hämmerle, Borrmann.

Frauen-Bezirksklasse: HSG Langenau/Elchingen 2 – TSB Ravensburg 25:24 (13:11). – Ravensburgs Trainer Heino Stieger musste auf fünf Spielerinnen verzichten. Nur eine Feldspielerin und eine Torhüterin saßen auf der Bank. Der Aufsteiger verschlief den Spielbeginn. Zu groß war die Nervosität des TSB, zu hoch die Fehlerzahl. Nach zwölf Minuten stand es 2:6 – Laura Wurst im Ravensburger Tor verhinderte Schlimmeres. Dann stabilisierte sich aber die Abwehr und im Angriff wurde strukturierter gespielt. In der 45. Minute führte Ravensburg mit 18:16. Allerdings ließen dann Kraft und Konzentration nach. TSB: Wurst, Porombka; Ott (3), Rodewald (1), Hömberger (2), Kunz (9/5), Steiner (1), Stieger (8), Snellgrove (1).

Bezirksklasse: HCL Vogt – TSG Leutkirch 36:36 (20:20). – Die TSG Leutkirch kam mit zwei Auftaktsiegen, einer breiten Bank und Ambitionen als Aufsteiger nach Vogt. Von Beginn an entwickelte sich ein schnelles Spiel, nach knapp 14 Minuten stand es 10:10. Leutkirch versuchte, sich über das Tempo abzusetzen, fand in Vogt aber einen ebenbürtigen Gegner. Binnen fünf Minuten zog der HCL auf 17:11 davon, verspielte diese Führung aber bis zur Pause leichtfertig (20:20). Leutkirch erwischte den besseren Start nach der Pause (26:23), Vogt zog zum 28:28 nach. Nun spürte Vogt seinen dünnen Kader und das kräfteraubende Spiel. Die TSG setzte sich wieder leicht ab (34:31). Doch mit viel Willen schaffte der HCL in der 58. Minute doch noch den Ausgleich.

Kreisliga A: TG Bad Waldsee – TSG Ailingen 23:32 (12:15). – Eine zum Beginn offene Partie bot sich den Zuschauern am Samstagabend in der Gymnasiumssporthalle. Ailingen baute sich eine knappe 7:5-Führung auf, doch Bad Waldsee glich erst aus und ging dann in Führung. Ailingen erzielte jedoch wiederum schnelle und einfache Tore und führte zur Pause mit 15:12. Bad Waldseer schaffte es nicht, die Kontrolle über das Spiel zurückzuerobern und hatte Probleme mit der starken Abwehrleistung der Gäste. Zu viele Pfostentreffer nagten am Selbstverständnis der TG-Schützen, die konsequent agierende Abwehr der TSG kostete die Bad Waldseer viel Kraft. Im Gegenzug konnte das Angriffsspiel der Ailinger nicht entscheidend gestört werden. Die TG agierte in der Abwehr nur halbherzig und verlor deutlich mit 23:32. TG: Gapp, Bohnert (6), Siering (1), Schmid (3), Hallanzy, Goletz, Zorell (6), Hebeisen (1), Klingele (3/1), Janke (3/1), Deinet.

Kreisliga B: SG Burlafingen/Ulm II – TV Weingarten II 22:33 (10:16). – Nach dem unnötigen Abstieg aus der Kreisliga A arbeitet die Reserve des TVW an der Integration der Nachwuchsspieler und richtet den Blick auf den Wiederaufstieg. Der Start gelang. Im Gegensatz zur vergangenen Saison konnte Spielertrainer Stefan Bulmer am ersten Spieltag auf einen vollen Kader zurückgreifen, sogar verstärkt durch Fabian Stieger und Daniel Felcini aus der ersten Mannschaft. Nach der 16:10-Führung zur Pause setzte sich Weingarten bis zur 40. Minute vorentscheidend auf 24:11 ab. TVW: Hölle, Udri; Müller (3), Köhler (4), Zimmermann (1), Gmünder (5/2), Stieger (7), Lohrmann (3), Hecht (1), Holzer (2), Felcini (4), Bulmer (3).