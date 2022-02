Weingartens Handballerinnen gewinnen das Derby gegen Ravensburg

Auch das Rückspiel in der Handball-Bezirksklasse haben die Spielerinnen des TV Weingarten II gegen den TSB Ravensburg gewonnen. Vor mehr als 100 Zuschauern in der Großsporthalle setzte sich der TVW, angetrieben von der starken Jennifer Baumgart (elf Tore), mit 22:18 (9:8) durch. Ravensburg zeigte zwar laut Mitteilung erneut einen couragierten Auftritt, blieb aber auch im neunten Spiel der Saison ohne Punkt. Das Hinspiel hatte Weingarten mit 31:14 gewonnen. „Es war ein ruhmloser Sieg und schwer verdiente zwei Punkte“, lautete das Fazit des TVW.

Das Ziel von Trainer Hermann-Josef Altwicker und den Lady Rams war es, an die gute Leistung gegen die SG Argental II anzuknüpfen. In der zweiten Minute warf Nina Holzwarth das 1:0 für den TSB – das war jedoch die einzige Führung der Ravensburgerinnen an diesem Abend. Der TSB leistete sich viele Fehlpässe, die der TVW konsequent ausnutzte. In der 21. Minute führte Weingarten mit 9:4. Mit einer tollen Aufholjagd verkürzte Ravensburg den Rückstand zur Pause aber auf 8:9.

Auch in der zweiten Spielhälfte war es ein spannendes Derby, das die Gastgeberinnen in den letzten zehn Minuten für sich entschieden. Nach der Roten Karte gegen die torgefährlichste Ravensburgerin Michelle Bentien (acht Treffer) in der 54. Minute war der TSB geschlagen. „Mit schön herausgespieltem Handball hatte dieser Sieg wenig zu tun“, schrieben die Weingartenerinnen. Über die zwei Punkte im Derby freuten sich die TVW-Spielerinnen natürlich dennoch.