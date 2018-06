Weingartens Handballer brechen ein

Die Handballer des TV Weingarten haben in der Bezirksliga unnötig Punkte liegengelassen. Gegen die SG Ulm & Wiblingen gaben die Weingartener eine hohe Führung aus der Hand. Ravensburgs Handballerinnen fertigten die SG Argental II ab, der HCL Vogt überraschte gegen Leutkirch.

Bezirksliga: TV Weingarten – SG Ulm/Wiblingen 24:28 (15:8) – Weingarten dominierte nach einem zwischenzeitlichen 3:3 in der fünften Minute dank einer gut stehenden Defensive die erste Halbzeit mit einem stark haltenden Thomas Nuffer und ging über die Stationen 10:4 (14.) und 12:7 (18.) mit 15:8 in die Pause. Nach dem Wechsel erhöhte Weingarten auf 16:8, dann kamen die Gäste dank ihres nun ebenfalls stark parierenden Torwarts zurück in die Partie.

Der TVW schloss mehrmals unvorbereitet ab, ein ums andere Mal liefen die Gäste frei auf das Weingartener Tor zu. Nach einer Auszeit beim Stand von 16:13 (39.) erhöhte der TVW durch Treffer von Ziegler und Felcini auf 19:13 (41.). Ballverluste und ein schwaches Rückzugsverhalten ermöglichten den Gästen jedoch binnen fünf Minuten sechs Treffer in Folge zum 19:19. Ziegler traf zum 20:19, nach drei Treffern der Gäste durch Gegenstöße nach Ballverlusten nahm Weingarten beim 20:22 eine weitere Auszeit. Klingseisen glich mit zwei Treffern zum 22:22 aus, die SG konterte jedoch zum 24:22. Stieger verkürzte, doch Ulm stellte auf 25:23, ehe Jonas Werner wieder auf ein Tor verkürzte. Dann lief bei Weingarten jedoch nichts mehr zusammen. Der TVW sitzt weiter auf dem Relegationsplatz fest.

TVW: Nuffer, Bulmer; Ziegler (7), Stieger (5/2), Klingseisen (3/1), Werner (3), Franz (2), Wiech, König, Ströh (je 1), Zülke.

Bezirksklasse: HCL Vogt – TSG Leutkirch 25:22 (10:10) – Mit einer starken Abwehrleistung haben die Vogter um Abwehrchef Philipp Schäle das Rückspiel gegen den Tabellenzweiten TSG Leutkirch gewonnen. Das Hinspiel ging noch mit 22:32 verloren. Vogts Abwehr war von Beginn an wach und nahm die Rückraumschützen der Leutkircher fast komplett aus dem Spiel. Nach Ballgewinnen spielte der HCL mit Tempo nach vorne. Doch auch die Leutkircher Abwehr stand sicher, weshalb trotz des hohen Tempos nur wenige Tore fielen. Mit 10:10 ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte zeigte sich zunächst ein ähnliches Bild. Vogt spielte eine gute Abwehr, die Leutkircher rieben sich im eins gegen eins auf und trafen fast nur über außen. Vogt dagegen ließ den Ball laufen und kam oft frei aus dem Rückraum oder über den starken Philipp Schäle am Kreis zum Abschluss. Ab der 43. Minute ließen die Leutkircher Kräfte nach, die Außenspieler der TSG verwarfen ein paar Mal. Vogt konnte dank der stark besetzten Bank neue Kräfte nachlegen. In der 46. Minute erzielte Matthias Schmid die erste Führung in der zweiten Hälfte für Vogt (19:18). Kurz darauf stand es sogar 22:18. In Überzahl verkürzten die Gäste auf 21:22, doch Vogt blieb ruhig und konterte zum 25:21 – das war die Entscheidung.

HCL: Khater, Schmucker; Schmid (2), D. Merturi (2), Culjak (3), Zimmermann (1), Pilz (5/3), Schäle (6), Geyer (4), Kernbach (2), Niederreiter, M. Merturi, L. Buemann, S. Buemann, Sans.

Kreisliga A: TSG Ailingen – TG Bad Waldsee 38:17 (15:7) – Einen rabenschwarzen Tag haben die Waldseer Handballer erwischt. Beim Tabellennachbarn Ailingen musste sich die TG deutlich geschlagen geben. Von Beginn an war Ailingen die spielbestimmende Mannschaft und erspielte sich schnell einen Vorsprung. Bad Waldsee fand kein Mittel gegen die solide Abwehr der Hausherren und hatte nach 20 Minuten erst drei Tore erzielt. In das Spiel der TG schlichen sich zudem viele technische Fehler ein. Bereits zur Halbzeit führte Ailingen daher mit acht Toren (15:7). Sieben Minuten nach dem Seitenwechsel stand es sogar 22:10. Die sichtlich demoralisierten Waldseer machten es den Gegnern nun recht leicht. Ein ums andere Mal standen die TSG-Spieler frei vor Torhüter Fischer, der oft gänzlich alleine gelassen wurde.

TG: Fischer, Bohnert (6/4), Hallanzy, Rettich (2), Hebeisen (1), Ipek, Klingele (3), Wolz (1), Nolte (4), Schröder.

Frauen-Kreisliga: TSB Ravensburg – SG Argental II 30:15 (16:10) – Die Lady Rams sind ihrer Favoritenrolle voll und ganz gerecht geworden. Bis zur 14. Minute und dem Stand von 6:4 schien die Partie ausgeglichener zu verlaufen als in der Hinrunde. Beim Stand von 4:9 nahm Argentals Trainer Altwicker in der 17. Minute eine Auszeit. Besser ins Spiel zurück fanden aber die Lady Rams, die ihren Vorsprung auf 14:7 ausbauten. Während der letzten fünf Minuten der ersten Halbzeit schwächelte der TSB ein bisschen, die SG versuchte Tempo aufzunehmen. Ravensburg ging mit einer 16:10-Führung in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff wollten die Gastgeberinnen versuchen, ihr Spiel durchzuziehen und sich nicht weiter an die eher langsamen und unstrukturiert wirkenden Argentaler anzupassen. Die TSB-Spielerinnen wollten dem Publikum mehr zeigen als in der ersten Halbzeit. Amela Celahmetovic wuchs laut Mitteilung über sich hinaus – mit 15 Treffern war sie die beste Akteurin in dieser Begegnung und trug erheblich zum nächsten Schritt im Meisterschaftskampf bei. Silke Siegel parierte im Ravensburger Tor drei von vier Siebenmetern. Mit 30:15 holte sich Ravensburg schließlich die Punkte.

TSB: Siegel; Stieger (3), Steiner (1), K. Fimpel (3), Rodewald (1), Pfaumann (3), Snellgrove (1), Celahmetovic (15/1), Hömberger, Buchmann (1), S. Fimpel (2).