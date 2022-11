Weingartens B-Juniorinnen schieben sich in die Spitzengruppe

In der Handball-Württembergliga haben die B-Juniorinnen des TV Weingarten ihre gute Form ein weiteres Mal unter Beweis gestellt. Eine Woche nach der spektakulären Punkteteilung gegen Spitzenreiter Göppingen hat der TVW auch in Vorarlberg nichts anbrennen lassen und beim SSV Dornbirn/Schoren mit 31:18 (16:10) gewonnen. In der Tabelle der Württembergliga 2 liegen die Weingartenerinnen mit drei Siegen nach fünf Partien auf Rang vier.

„Geduldig bleiben“, so lautete ein Teil des TVW-Matchplans vor der Begegnung, denn Weingarten wusste laut Mitteilung um den großen und kompakten Kader des SSV. Diese Vorhersage schien sich zu bestätigen. Weingarten hatte zwar meist die Nase vorne, in den ersten 15 Minuten konnte sich der TVW aber nicht von den Österreicherinnen absetzen. Dieses Mal war nicht die TVW-Defensive, sondern das Auslassen großer Chancen das Manko der Gäste. Nur die Hälfte der Würfe landete im Kasten der extrem jungen Gastgeberinnen. Erst gegen Ende der ersten Hälfte rissen die TVW-Handballerinnen um Spielmacherin Nina Beck das Geschehen an sich und belohnten sich mit einem 6:0-Lauf zum 16:10-Halbzeitstand.

Die zweite Halbzeit war schließlich sehr souverän. Trainer Oliver Borrmann konnte verschiedene Varianten testen, alle Spielerinnen kamen in der Abwehr und im Angriff zum Zug. Durch den letztlich ungefährdeten Auswärtssieg ist Weingarten – bei zwei Spielen weniger – nah dran an Spitzenreiter Göppingen und Ulm. Am Samstag (16 Uhr, Großsporthalle) spielt der TVW gegen den TV Spaichingen.