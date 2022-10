Weingartens B-Juniorinnen auf Erfolgskurs

Den B-Juniorinnen des TV Weingarten ist ein hervorragender Saisonstart in der Württembergliga gelungen. Im Lokalderby bei der TG Biberach gab es am Samstag einen klaren 34:13 (15:4)-Erfolg – es war der zweite Sieg im zweiten Spiel. Überragende Akteurin war TVW-Handballerin Pauline Borrmann, die insgesamt 16 Tore beisteuerte.

In der Mali-Sporthalle hatten die Schussentälerinnen keine Mühe, das Spiel für sich zu entscheiden. „Was in der Abwehr mal durchkam, war meist eine sichere Beute der beiden gut aufgelegten Torhüterinnen“, heißt es in der TVW-Mitteilung. Im Angriffsspiel dominierten Einzelaktionen und gelungenes Kleingruppenspiel. In den kommenden Wochen möchten die Weingartenerinnen, besser die komplette Breite nutzen – da war am Samstag noch viel Luft nach oben.

Experimente im zweiten Durchgang

Der zweite Durchgang stand dann angesichts des deutlichen Spielstandes im Zeichen des Experimentierens und der Positionsrotation. Biberach kam deshalb zu mehr Toren, aber der TVW ließ sich den deutlichen Sieg nicht mehr nehmen.

In zwei Wochen ist Weingarten bei der SG Ulm/Wiblingen (Sonntag, 8. November, 18 Uhr) gefordert.