Weingartens B-Jugend spielt um Platz in der Württembergliga

Die B-Juniorinnen des TV Weingarten sind der Württembergliga einen weiteren Schritt nähergekommen. Mit einem 9:9-Unentschieden gegen die HSG Albstadt und einem 16:14-Erfolg gegen die WSG Alfdorf/Lorch/Waldhausen am vergangenen Samstag haben sich die Weingartener Handballerinnen die Teilnahme an der zweiten Runde der Qualifikation des Handballverbands Württemberg gesichert. Dort werden am 14. Mai die verbliebenen 20 Teams aus Runde eins mit den fünf Rückkehrern aus der Baden-Württemberg-Oberliga-Qualifikation um die insgesamt 16 Plätze für die beiden Württembergligastaffeln kämpfen – das anvisierte Ziel der TVW-B-Mädchen.

Das Erreichen der zweiten Runde war für Weingarten mit Mühe verbunden. In neuer Besetzung gab es in Albstadt Abstimmungsprobleme, die aber durch tadellosen Einsatz kompensiert wurden.