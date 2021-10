Weingartens A-Juniorinnen starten ins Oberliga-Abenteuer

Erstmals in der Vereinsgeschichte schickt der TV Weingarten eine Mannschaft in der Baden-Württemberg-Oberliga der A-Juniorinnen an den Start. Zum Auftakt der Saison treffen die Handballerinnen des TVW am Sonntag (15.45 Uhr, Großsporthalle) auf den SV Allensbach. Gegen den Nachwuchs des Drittligisten um Jugend-Nationalspielerin Kimberly Gisa sind die Weingartenerinnen der krasse Außenseiter. Allensbach ist einer der Titelkandidaten, für den TVW geht es um den Klassenerhalt.

Der TVW setzt wie beim letzten Oberliga-Auftritt mit dem gleichen Jahrgang vor zwei Jahren in der B-Jugend auf Teamgeist und ein eingespieltes Grundgerüst, das auch bei den Aktiven in der Verbandsliga bereits Akzente gesetzt hat. Für den TVW bedeutet die Saison unter den besten 16 Teams im Land den vorläufigen Höhepunkt der bisherigen Jugendarbeit im weiblichen Bereich. „Allerdings auch ein Tanz auf dem Drahtseil“, sagt Trainer und Jugendleiter Oliver Borrmann. Mit dem Kader einiger Bundesligisten können sich die Oberschwaben trotz der Kooperation mit dem TSB Ravensburg nicht vergleichen. „Für meinen Geschmack könnte die Zusammenarbeit mit den umliegenden Vereinen noch intensiver sein“, meint Borrmann. Das Heimspiel gegen Allensbach ist nur eins von vier Heimspielen bis Weihnachten.