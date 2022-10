Weingartens A-Juniorinnen sind in der Handball-Oberliga chancenlos

Die Handballerinnen des TV Weingarten sind in der Baden-Württemberg-Oberliga der A-Juniorinnen gehörig unter die Räder gekommen. Beim TV Nellingen lag der TVW schon zur Pause mit 5:22 zurück, am Ende hieß es 22:40. Zwar lief einiges in Nellingen gegen die Weingartenerinnen. Aber der Trainer Christian Herter fordert auch eine klare Steigerung, um mit dem kleinen Kader in der BWOL konkurrenzfähig zu sein.

Laut Herter gibt es einige Dinge, die diesen ungewöhnlichen Spielverlauf zumindest teilweise erklären: Die bereits angespannte Personalsituation verschlimmerte sich durch den coronabedingten Ausfall von Annika Datz. Ihr Fehlen machte sich vor allem in der Abwehr deutlich bemerkbar – der TVW bekam in der ersten Hälfte überhaupt keinen Zugriff auf die schnellen Gastgeberinnen. Im Angriff kämpfte Weingarten nicht nur gegen die gegnerische Abwehr, sondern auch mit dem klebrigen Ball. In den Trainings muss der TVW laut Herter komplett auf Harz verzichten, die Umstellung auf die Spiele gelingt noch nicht. Das Ergebnis waren zahlreiche freie Würfe, die das Tor verfehlten, und viele Fehlpässe, die der Gegner zu Gegenstoßtoren nutzte. Auch beim Anspiel bekamen die TVW-Talente ab und zu den Ball nicht rechtzeitig aus der Hand, was von den Unparteiischen trotz des 20-Tore-Rückstands konsequent mit Zeitspiel bestraft wurde.

Allerdings wäre es laut Herter der falsche Ansatz, die Schuld für das Ergebnis bei den Unparteiischen zu suchen. „Wie im ersten Spiel haben wir die eigene Leistung wieder nicht aufs Feld gebracht und die Vorgaben nicht umgesetzt“, meint der Trainer. Auf einzelne gute Aktionen in der zweiten Hälfte gelte es im Heimspiel gegen die SG Weinstadt aufzubauen.

TVW: Götz, Zimmermann; Saile (3), Dörr (1), Haider (2), Hoffman (6/2), Neto (4), Koltan (2), Buck, Meichle (4).