Weingartens A-Juniorinnen kassieren schmerzhafte Niederlage

In der Baden-Württemberg-Oberliga haben die A-Juniorinnen des TV Weingarten unter Normalform gespielt und beim Nachwuchs von Frisch Auf Göppingen mit 29:32 (15:17) verloren. „Da wäre mehr drin gewesen“, lautete das Fazit des Trainergespanns Johanna Koch/Oliver Borrmann. Die TVW-Handballerinnen waren vor allem in der Abwehr zu harmlos.

A-Juniorinnen, Baden-Württemberg-Oberliga: TPSG FA Göppingen – TV Weingarten 32:29 (17:15). – Insbesondere mit der Defensive war man im TVW-Lager in Durchgang eins überhaupt nicht zufrieden. Weder Abwehrspielerinnen noch Torhüterin kamen so richtig zu gelungenen Aktionen, sodass der TVW von Beginn an einem Rückstand hinterherlief. Dieser wuchs zwischenzeitlich auf bis zu fünf Tore an. Auch im Angriff lieferte Weingarten eher eine durchwachsene Leistung ab, verkürzte bis zur Pause aber dennoch auf 15:17.

Doch immer, wenn der TVW sich zu fangen und ins Spiel zurückzukämpfen schien, kam Pech oder Unvermögen im Abschluss dazu. Mit 29 Toren auswärts und vielen weiteren guten Torchancen konnten Koch und Borrmann mit der Offensive noch halbwegs zufrieden sein. In der Abwehr muss sich der TVW allerdings steigern, um die ersten Punkte einzufahren. Bereits am Sonntag (15.45 Uhr, Großsporthalle Weingarten) gibt es Gelegenheit dazu im Heimspiel gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen.