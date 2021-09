Weingartenerinnen wollen Klassenerhalt in Verbandsliga

Für die Handballerinnen des TV Weingarten startet die Saison in der Verbandsliga Staffel II mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Ebersbach/Bünzwangen. Los geht es am Sonntag gegen den Mitaufsteiger um 17 Uhr in der Brühlhalle in Reichenbach.

Der TV Weingarten geht nach dem Aufstieg mit einem deutlich verjüngten Kader in die Saison, nachdem Nicola Mayer-Rosa als langjährige Spielmacherin ihre Handballkarriere beendet hat und mit Daniela Schirmer, Lena Komarek, Sarah Bauknecht und Nadja Meier vier erfahrene Kräfte künftig für die zweite Damenmannschaft auflaufen werden. Neu im Team sind die A-Jugendspielerinnen Lena Haberbosch, Johanna Borrmann und Johanna Veser, weiter kehrt mit Julia Hilebrand eine erfahrene Kraft zurück, die es beruflich wieder in die Heimat verschlug und den Kader komplettiert.

Erstes Spiel nach eineinhalbjähriger Spielpause

Das Tor wird künftig von Pina Müller und Felicitas Bär gehütet, als Torwarttrainerin ist Nicole Spänle neu dabei, auf der Bank sitzt als Trainer ebenfalls neu Lars Gmünder.

Nach der – bis auf eine Partie – coronabedingten eineinhalbjährigen Spielpause kann derzeit keine Einschätzung zur Stärke der Liga gegeben werden, das Saisonziel für die Damen des TVW ist hier der Klassenerhalt, nachdem sieben Absteiger aus der Württembergliga und – mit Weingarten – drei Aufsteiger die neue Verbandsliga Staffel II bilden.