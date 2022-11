Weingartenerin Ida Jobe erhält Bundesverdienstorden

Höchste Auszeichnung für jahrzehntelanges Engagement in der Bundesrepublik: Ida Jobe aus Weingarten, die Vorsitzende der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Ortsgruppe Oberschwaben-Allgäu, ist mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt worden. Beim Festakt im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten zeichnete Baden-Württembergs Integrationsminister Manfred Lucha Ida Jobes Lebensweg nach, wie die Stadt Weingarten in einer Pressemitteilung schreibt: Nach einer von Diskriminierung geprägten Kindheit in Kasachstan kam sie mit 33 Jahren als Spätaussiedlerin nach Weingarten. Sie arbeitete in Deutschland fast 30 Jahre als Lehrerin und begann ihr ehrenamtliches Engagement. „Bis heute unterstützen Sie Menschen, die – wie Sie damals – oft rat- und planlos in eine neues, für sie fremdes Land kommen“, so Lucha. Oberbürgermeister Clemens Moll dankte Ida Jobe für ihr „vorbildliches Wirken in unserer Stadt“. Jobe bedankte sich bei ihrer Familie und ihren Wegbegleitern.