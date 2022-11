Weingartenerin dreht Dokumentaion über Ukraine-Krieg

Wie nah der Ukraine-Krieg wirklich ist, zeigt die Dokumentation „Fünf Leben - ein Krieg“ einer Studentin aus Weingarten. Die 22-jährige Isabel Wagner zog mit ihrer Kamera los und traf sich mit fünf Menschen, die alle auf ihre eigene Weise miteinander, mit der Region und mit dem Krieg verbunden sind.

Für ihren Film „Fünf Leben - ein Krieg“ sprach die Studentin Isabel Wagner (mittig) unter anderem mit der geflüchteten Ukrainerin Anastasiia Kudina (links) und dem Deutsch-Russen Leo Durosov (rechts im Bild). (Foto: Fotos: Privat)

Entstanden ist ein emotionaler Film, der verdeutlicht, wie ein Krieg Menschen auseinander-, aber auch zusammenbringen kann.

Erstes großes Semesterprojekt

„Die Geschichte ist erst im Schnitt entstanden“, sagt Isabel Wagner, die an der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) im fünften Semester Mediendesign studiert. Gut ein halbes Jahr lang, von Februar bis Juli, arbeitete sie an dem rund 24-minütigen Film, der gleichzeitig das erste große Projekt ihres Studiums war. „Ich hatte Lust nicht nur am PC zu sitzen, sondern mit Menschen zu reden und Geschichten zu erzählen.“

Für den Film sprach Isabel mit fünf Menschen vor laufender Kamera. Alle fünf haben einen unterschiedlichen Bezug zum Ukraine-Krieg. Sie kommen in der Dokumentation abwechselnd zu Wort.

Isabel verfolgte zunächst keinen genauen Plan. Was sie aber wusste, war:

Ich wollte nicht nur die Seite der Ukrainer erzählen, sondern auch die der Russen.

Die Perspektive der Russen werde zu Beginn einer solchen Recherche eher mal vernachlässigt – bis man als Außenstehender merke, wie auch einige Deutschland-Russen unter dem Krieg leiden.

Ukrainerin berichtet aus dem Kriegsgebiet

Mit der geflüchteten Ukrainerin Anastasiia Kudina und dem Russen Leo Durosov, der seit mehreren Jahren mit seiner Familie in Ravensburg lebt, fand Isabel in Ravensburg die ersten beiden Personen, die ihr ihre Geschichten erzählten. Anastasiia wohnte während ihrer Anfangszeit bei Leo.

Das Gespräch mit Viktoriia Voloshyna hat Isabel am stärksten bewegt. Denn die junge Ukrainerin, die vor dem Krieg ein Auslandssemester in Weingarten gemacht hatte, sprach offen über ihren Schmerz. Zum Zeitpunkt des Interviews mit Isabel lebte Viktoriia wieder in Kiew. Die Stadt stand immer wieder unter Beschuss, wie Handyaufnahmen von Viktoriia zeigen.

„Sie hat drei ihrer Freunde verloren im Krieg, die in ihrem Alter sind“, sagt Isabel. Sie habe aus Viktoriias Geschichte gelernt, wie Schmerz in Hass übergehen kann und, dass durch den Krieg „tiefe Risse entstanden sind, die nicht so schnell wieder zuwachsen können“.

Vorerfahrung hatte Isabel nur wenig. Im dritten Semester besuchte sie einen Filmkurs. Doch damals arbeitete sie gemeinsam mit Studienkollegen an einem Projekt. Ihr Semesterprojekt wollte sie dafür nutzen, auch mal allein die Verantwortung für einen Film zu tragen: von der Idee bis zur Umsetzung und Schnitt.