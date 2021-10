Weingartenerin Anastasia Rovithis ist deutsche Meisterin im Taekwondo

Bei der deutschen Meisterschaft der Kadetten- und Junioren im Taekwondo in Ochsenhausen hat sich Anastasia Rovithis von der Kampfkunstschule Rovithis aus Weingarten den Titel gesichert. Bei einem hochklassigen Turnier in den Niederlanden war für die Sportsoldatin und Bundeskaderathletin im Viertelfinale Schluss.

Bei der deutschen Meisterschaft wies Anastasia Rovithis in der Klasse bis 57 kg im Halbfinale mit 20:4 ihre Gegnerin Emmanuela Kraus aus Nürnberg klar in die Schranken. Im Finale traf die Weingartenerin auf Jessica Wolf vom TKD-Club Ingelheim. Nach Schwierigkeiten in Runde eins dominierte Rovithis anschließend den Kampf und sicherte sich mit dem 14:9-Sieg den Titel.

Bei den Dutch Open, einem renommierten internationalen Taekwondoturnier, war Trainer Apostolos Rovithis mit seiner Tochter und mit Justin Kin am Start. Bei den Kadetten (bis 49 kg) zog Kin gegen den Iren Darius Turcitu ins Halbfinale ein. Dort verlor er mit 2:22 gegen den deutschen Vizemeister Samuel Lam. Anastasia Rovithis verlor im Viertelfinale der Frauen (bis 57 kg) in einem sehenswerten Kampf gegen Faidra Klteki aus Griechenland (5:13).