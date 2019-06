Weingartener Wirtschaftsinformatik ist wieder unter den Besten

Die Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ hat für ihre Bestenliste die Unternehmensbrille aufgesetzt und mehr als 500 Personalverantwortliche befragt, von welchen Hochschulen sie am liebsten Absolventen rekrutieren. Das Ergebnis: In der aktuellen Studie landet die Wirtschaftsinformatik der Hochschule Ravensburg-Weingarten wie bereits im Vorjahr bundesweit in den Top Ten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die insgesamt vier Studiengänge, die an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Weingarten unter dem Dach der Wirtschaftsinformatik angeboten werden, sind im Ranking 2019 auf dem zehnten Platz gelandet. „Wenn man bedenkt, dass die Hochschulen in den Großstädten stärker im Fokus stehen, ist der Erfolg der Wirtschaftsinformatik in Weingarten noch umso höher zu bewerten“, so Professor Thomas Spägele, Rektor in Weingarten.

Um die Studenten auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, müsse man dessen Anforderungen kennen. „Alle unsere Professorinnen und Professoren kommen aus der Berufspraxis“, sagt Professorin Heidi Reichle, Dekanin des Studiengangs Wirtschaftsinformatik plus Lehramt. „Und zusätzlich haben wir eine Vielzahl von Lehrbeauftragten, die mit unseren Studierenden direkt an Fragstellungen aus ihrem unmittelbaren Berufsalltag arbeiten.“

Alle drei Bachelor-Abschlüsse im Bereich Wirtschaftsinformatik sind berufsqualifizierend. Ein weiterführender Masterstudiengang komplettiert das Angebot in Weingarten.