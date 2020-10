Weingartener Wertgutscheine schnell verkauft

Das Weingartener Stadtmarketing hat am Samstag in nur drei Stunden die Weingartener Wertgutscheine mit einem fünfzehnprozentigen Rabatt im Gesamtwert von rund 50 000 Euro verkauft. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kam die Aktion im Juni sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den Geschäften und Restaurants so gut an, dass sich das Stadtmarketing in Abstimmung mit den Fachgruppen dazu entschieden hatte, diese Rabattaktion zu wiederholen. „Nach Absagen aller Veranstaltungen in der Innenstadt brauchen die Kunden dringend einen Anreiz, trotz Corona-Auflagen die Geschäfte und Restaurants in Weingarten zu besuchen“, so Thomas Grimm, Inhaber von Sporthaus Grimm und Sprecher der Fachgruppe Innenstadt. Die Gutscheine werden fast ausnahmslos in den Geschäften, Restaurants und Dienstleistungsbetrieben wie Frisör und Kosmetikstudios akzeptiert. Eine Übersicht der Annahmestellen liegt ganzjährig als Flyer im Stadtmarketing aus.