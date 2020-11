Weingartener Unternehmen will Schule fit für die Zukunft machen

Deutschlands Schulen sind noch nicht fit für die digitale Welt – das habe die Covid-19-Pandemie und das damit verbundene Homeschooling gezeigt, schreibt das Unternehmen CHG-Meridian mit Sitz in Weingarten in einer Pressemitteilung. Doch es gebe viele fortschrittliche Lehrkräfte, die bereits erfolgreich digitale Medien in ihren Unterricht einbinden. Um diese „digitalen Helden“ des Klassenzimmers zu unterstützen und pädagogisch-technische Innovationen an den Schulen voranzubringen, startet die Bildungsinitiative „digitalheroes@Klassenzimmer“ einen mit 10 000 Euro dotierten Wettbewerb.

„digitalheroes@Klassenzimmer“ zeichne Teams oder einzelne Lehrkräfte in Baden-Württemberg aus, die digitale Medien und Werkzeuge beziehungsweise digitale Unterstützungssysteme zukunftsweisend nutzen und neue Unterrichtsformen erproben, so Mathias Wagner, Vorstandvorsitzender von CHG-Meridian zum Start des Wettbewerbs. „Dabei sind auch hybride Lösungen aus Altbewährtem und Neuem nicht ausgeschlossen, wenn sie Schülerinnen und Schülern beim Wissenserwerb helfen.“

Die von der Mossakowski-Stiftung aus Ravensburg initiierte Bildungsinitiative wird von CHG-Meridian unterstützt und vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg (ZSL) beraten. „Unsere Motivation, diesen Wettbewerb ins Leben zu rufen, ist einerseits unsere Neugierde auf digitale Unterrichtskonzepte und andererseits unser Wille, Lehrerinnen und Lehrer bei innovativen Ideen zu unterstützen, denn Bildung ist eine Investition für die Ewigkeit“, sagt Jürgen Mossakowski, Vorstandsvorsitzender der gleichnamigen Stiftung.

Digitalpioniere gesucht

Ab sofort können Lehrkräfte aus allen Schularten und Regionen Baden-Württembergs ihre digitalen Lernprojekte elektronisch, schnell und unkompliziert einreichen. Der Wettbewerb richtet sich an einzelne Digital-Pioniere ebenso wie an kleinere Lehrkräfteteams, die unter Berücksichtigung der Digitalität gemeinsam Unterricht planen und umsetzen.

Einsendeschluss für die Bewerbungen ist Freitag, 21. Mai 2021. Eine unabhängige Experten-Jury sichtet und bewertet bis Mitte Juni 2021 alle eingegangenen Bewerbungen. Die Preisverleihung und Vergabe der Preisgelder in Höhe von 5000 Euro (1. Platz), 3000 Euro (2. Platz) und 2000 Euro (3. Platz) an die besten digitalen Lernprojekte ist zum Schuljahresende 2021 geplant.

Unterstützung aus Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft

„Digitale Medien und Werkzeuge sind wichtig, denn sie helfen Lehrerinnen und Lehrern, ihre Unterrichtsstunden und Lernunterstützungen kreativer und anregender zu gestalten“, sagt Simon Maria Hassemer vom Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg (ZSL). Darüber hinaus erlaubten es die digitalen Möglichkeiten, Unterricht vollständig neu zu denken.

„Digitales Lernen eröffnet Schülerinnen und Schülern einen unbeschränkten Zugang zu Bildung“, sagt Frank-Ulrich Widmaier, Rektor der Talschule in Weingarten und Jury-Mitglied der Bildungsinitiative. Was vor allem in nordeuropäischen EU-Ländern bereits seit einigen Jahren erfolgreich in den Schulalltag integriert wird, gewinne nun auch in Deutschland zunehmend an Akzeptanz.