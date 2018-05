Weingartener Trampolinturner sind auf Finalkurs

Die Trampolinturner des TV Weingarten haben einen wichtigen Schritt in Richtung Bundesliga-Finale gemacht. Den zweiten Bundesligawettkampftag in Eberstadt schlossen die TVler hinter dem amtierenden deutschen Meister Frankfurt und vor Eberstadt auf dem zweiten Platz ab.

Der TV Weingarten trat mit Louisa Ganter, Naomi Koidl, Bianca Schubert, Tim-Oliver Gesswein, Noah Markgraf und Moritz Mücke an. Fabian Vogel war am Vortag in Brescia/Italien mit der deutschen Nationalmannschaft beim Worldcup. Er wollte das Team aber als Joker unterstützen.

Im Pflichtdurchgang musste das Team um Tanja Vidakovic noch ohne Fabian Vogel antreten. Die Mädchen des TV Weingarten kamen im Vergleich zu den Männern in den anderen Vereinen schlechter weg. So konnten alle drei Mädchen jeweils 23,5 Punkte in die Wertung einbringen. Tim-Oliver Gesswein turnte die beste Pflicht des Tages. Auch Moritz Mücke und Noah Markgraf zeigten saubere Übungen. Trotzdem verlor der TV Weingarten die Pflicht mit 97,1 Punkten gegen Eberstadt mit 98,7 Punkten und Frankfurt mit 100,7 Punkten.

Starke Vorstellung von Tim-Oliver Gesswein

Die Weingärtner wussten, dass sie in der Kür zulegen mussten, um das Finale am 26. Mai in der heimischen Großsporthalle im Blick zu halten. Louisa Ganter startete für den TVW. Sie verbesserte ihre Haltungsnoten und konnte 30,4 Punkte erturnen. Naomi Koidl zeigte mit ihrer Kür 30,5 Punkte. Hingegen hatte Bianca Schubert Schwierigkeiten und brachte nur 27 Punkte. Für Moritz Mücke gab es 30,2 Punkte. Fabian Vogel, der direkt vom Flughafen in den Kürdurchgang einstieg, zeigte 33,2 Punkte. Tim-Oliver Gesswein bestätigte seine Form aus dem Pflichtdurchgang und erturnte 35,5 Punkte. So ging der Durchgang der ersten Kür an den TV Weingarten mit 129,4 Punkten, dahinter Frankfurt mit 126,5 Punkten und Eberstadt 120,4 Punkten. Etwas entspannter ging die Mannschaft aus dem Schussental in den finalen Durchgang.

Fabian Vogel zauberte auf dem Trampolin und holte 35,2 Punkte für sein Team. Hingegen hatte Tim-Oliver in seiner Kür Probleme. Er turnte zwar einen fehlerhaften elften Sprung, eine Trampolinübung darf aber nur zehn Sprünge haben. Dafür bekam er zwei Punkte Strafabzug und erreichte 32,2 Punkte. Ebenfalls in die Wertung der besten vier schafften es Luisa Ganter mit 30,5 und Naomi Koidl mit 30,4 Punkten. Allerdings turnte Frankfurt auf Risiko und gewann den Durchgang mit 135,4 Punkten, Weingarten (128,4) und Eberstadt (124,0). Somit ging der Gesamtsieg an die Frankfurt Fleyers vor TV Weingarten und den Eberstädtern. Tagesbester Turner war, trotz Fehler in der Kürübung der Weingartener Tim-Oliver Gesswein, beste Frau des Tages war Louisa Ganter, punktgleich mit Naomi Koidl.

Heimwettkampf ist am kommenden Samstag ab 13 Uhr

Die Weingartener befinden sich aktuell in der Vorbereitung auf den Heimwettkampf am kommenden Samstag in der heimischen Großsporthalle. Beginn ist um 13 Uhr. Dort erwarten die Oberschwaben die Trampolinspringer aus Berlin und Bielefeld. Ziel der Weingartener ist die Qualifikation für das Finale am 26. Mai, das in der heimischen Großsporthalle ausgerichtet wird.