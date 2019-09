Weingartener THW-Helfer Kevin Kärcher zu Gast beim Bundespräsidenten

Kevin Kärcher aus dem Technischen Hilfswerk (THW) Weingarten wurde aufgrund seines besonderen ehrenamtlichen Engagements im Technischen Hilfswerk eine besondere Ehre zuteil. Er wurde vom Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier zum Bürgerfest in das Schloss Bellevue eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung des THW.

Der Bundespräsident lädt rund 4000 ehrenamtlich Engagierte aus ganz Deutschland ein, die sich in besonderer Weise für andere Menschen einsetzen. Mit dem Motto 2019 „Lust auf Zukunft" wurde eine klare Blickrichtung für das aktive Gestalten der Gesellschaft gesetzt. In der Begrüßungsrede betonte der Bundespräsident die Wichtigkeit von Ehrenamt in der Gesellschaft.

Kevin Kärcher engagiert sich laut Pressemitteilung seit mehr als 20 Jahren beim THW, berät in seiner Funktion als Fachberater andere Behörden über Einsatzmöglichkeiten und wirkt aktiv in Katastrophenschutzstäben mit. Er ist Mitglied im Arbeitskreis Großschadenlagen des Landkreises Ravensburg. Durch sein internationales Engagement bei Forschungsprojekten wurde das Vermessen von Gebäuden nach Schäden mittels Laservermessung im THW maßgeblich weiterentwickelt. Das THW und alle Blaulichtorganisationen aus Weingarten stellen sich am 21. September ab 10 Uhr im Stadtgarten vor.