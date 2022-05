Weingartener Test- und Impfzentrum im 14 Nothelfer schließt

Das Weingartener Test- und Impfzentrum im ehemaligen Krankenhaus 14 Nothelfer schließt Ende Mai. Das teilte Florian Burk Geschäftsführer des Unternehmens Gemeinsam neue Wege (GnW) und Betreiber des Zentrums im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Auch andere GnW-Testzentren im Kreis machen dicht. Eine gute Abdeckung mit Testzentren im Kreis soll aber laut Burk erhalten bleiben.

Weniger Tests

Vor den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen am 20. März dieses Jahres habe GnW noch 100 000 Tests pro Monat gemacht, sagt Burk. Insbesondere in den Monaten Dezember, Januar, Februar, März sei die Nachfrage extrem hoch gewesen. „Das war die Hölle“, sagt Burk. „Das hätten wir nicht mehr lange durchhalten können.“ Bis zu 140.000 Tests pro Monat habe man da abgewickelt.

Jetzt, nach den Lockerungen, sind es 8000 Tests pro Woche. Das sei immer noch viel im Vergleich zu jenen 1000 Tests, die GnW vor Öffnung der Testzentren erwartet habe. Auch die Quote der positiven Tests sei aktuell Mitte Mai immer noch hoch. Fast jeder zweite Test sei positiv. Das komme in der Statistik und somit im aktuellen Inzidenzwert nicht mehr an, weil die Leute mit einem positiven Schnelltest keinen PCR-Test mehr machen, seit sie es nicht mehr müssen.

Der Bedarf sei schon noch da, insbesondere bei Teststationen, die nahe bei einem Krankenhaus liegen, beispielsweise in Bad Waldsee. Deshalb fahre GnW nicht alle Teststationen herunter, sagt Burk. „Eine Grundversorgung im Kreis bleibt.“

Warum die Impfstation schließt

Dass man den Standort im 14-Nothelfer in Weingarten nun komplett aufgibt, hat mehrere Gründe. Zum einen hat die Impfnachfrage stark nachgelassen, zum anderen endet im Mai der Mietvertrag. „Wir haben noch einmal einen Monat verlängert“, sagt Burk.

Aber jetzt macht es auch aus wirtschaftlicher Sicht keinen Sinn mehr, Weingarten aufrechtzuerhalten.

Über den Winter hinweg habe man gewusst, dass ein Test- und Impfzentrum in dieser Größe notwendig war. Zudem gebe es für das 14-Nothelfer nun auch einen anderen Nutzungszweck. „Wir hätten eh raus müssen“, sagt Burk.

Bereits geschlossen sind die Testzentren im Schwörsaal und bei den Johannitern in Ravensburg, in Weingarten in der Kirchstraße, Altshausen und Kislegg. Ende Mai schließen neben dem 14-Nothelfer die Stationen in Horgenzell und Fronreute.

Welche Stationen offen bleiben

Geöffnet, zumindest bis Juni, bleiben die Stationen in Bad Waldsee, Aulendorf, Baindt, Sieberatsreute, im Bärengarten und am Heiliggeist-Spital in Ravensburg und im Arthotel in Weingarten. Wie es dann weitergeht, ist noch offen, denn Ende Juni laufen laut Corona-Verordnung die Bürgertests aus. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt muss jeder seinen Test selbst bezahlen. „Es kann sein, dass wir auf ein Selbstzahlsystem umstellen, weil wir dann nur noch drei Monate überbrücken müssen, bis der Bedarf wieder steigt.“, sagt Burk.

Er ist sich relativ sicher, dass ab Oktober die Fallzahlen wieder steigen. Deshalb werde man die Teststationen nicht komplett herunterfahren „Wir sehen unsere Verantwortung darin, die Teststrukturen bei Bedarf schnell wieder hochfahren zu können“, sagt Burk. „Wenn eine neue Welle kommt, müssen wir wieder da sein. Wir bereiten uns darauf vor, innerhalb weniger Tage die komplette Struktur wieder aufbauen zu können.“

Im Herbst und Winter könnte es dann auch ein neues, größeres Test- und Impfzentrum geben, falls der Bedarf steigt. Wo das dann sein wird, werde sich in den Sommermonaten entscheiden. Im 14-Nothelfer aber aller Voraussicht nach nicht, weil dort Umbaumaßnahmen vorgesehen sind.

Eine PCR-Station über die Sommermonate wird in der Rosenstraße in Ravensburg entstehen. Immerhin macht GnW aktuell noch 2000 PCR-Tests pro Woche.