Weingartener Tafelladen braucht dringend ein neues Kühlfahrzeug

Der Weingartener Tafelladen Carisatt braucht ein neues Kühlfahrzeug. Das berichtete Ewald Kohler, Leiter der Caritas Bodensee-Oberschwaben bei einem Treffen mit Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald und Mitarbeitern des Tafelladens. Kostenpunkt laut Pressemitteilung: 40.000 Euro.

Hoher Aufwand

Bislang würden sich Carisatt und der vom Deutschen Roten Kreuz betriebene Tafelladen in Ravensburg ein Kühlfahrzeug teilen, was einen hohen organisatorischen Aufwand erfordere, so Caritas-Fachleiter Christopher Schlegel. Die Corona-Pandemie habe diese Situation sogar noch verschärft, denn beide Tafeln würden seitdem im Krisenmodus arbeiten und mussten ihre Organisation komplett umkrempeln.

Aufgrund der gleichfalls coronabedingten geänderten Gewohnheiten und Konditionen der Spender-Lieferanten müssten die Tafelwagen-Fahrer zunehmend flexibel agieren und reagieren. Mit nur einem gemeinsamen Fahrzeug sei dies kaum zu bewerkstelligen.

Bedarf steigt

Aktuell zähle Carisatt rund 800 Kunden aus Weingarten und Nachbarkommunen. Der Bedarf steige kontinuierlich, berichtet Caritas-Ehrenamtskoordinatorin Simone Prommer. Da Waren-Sammel-Aktionen wie beispielsweise „Kauf eins mehr“ im Zuge der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht stattfinden, sei der Tafelladen dringend auf die Warenspenden der Lieferanten und privater Spender angewiesen.

Die Tafeln als Hilfe von Bürgern für Bürger seien noch nie so wichtig gewesen wie heute, sagte Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald. Er sei froh und stolz, dass es in Weingarten eine solche Einrichtung gebe. In Weingarten habe die Bürgersolidarität einen hohen Stellenwert, betonte er. Die Stadt Weingarten unterstütze daher den Spendenaufruf für ein Kühlfahrzeug und gehe auch von sich aus auf potenzielle Spender zu.